Rosół to jedno z najpopularniejszych dań w polskiej kuchni. Każdy, kto go przygotowuje - zarówno amatorzy, jak i doświadczeni kucharze - ma swoje sprawdzone sposoby na nadanie mu wyjątkowego smaku. Jednak istnieje jedna ważna zasada, o której warto pamiętać, aby uniknąć potencjalnych problemów zdrowotnych.

Trudno wyobrazić sobie tradycyjny polski obiad bez rosołu. Podstawą tego dania jest długie gotowanie mięsa z dodatkiem warzyw i przypraw. Najczęściej używa się drobiu lub wołowiny, jednak nie wszystkie części nadają się do przyrządzenia bulionu.

Tego nie powinno być w dobrym rosole. Zagrożenie pasożytami

Do rosołu najczęściej wybiera się korpusy, udka lub skrzydła kurczaka, kaczki lub indyka. W sklepach dostępne są specjalne porcje przeznaczone do gotowania wywarów. Istnieją jednak fragmenty drobiu, które nie powinny trafiać do garnka, ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Należą do nich:

głowa,

ogon,

podroby.

Te części mogą zawierać pasożyty, które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak infekcje układu pokarmowego, osłabienie organizmu, a w niektórych przypadkach - schorzenia wymagającego interwencji lekarskiej.

Te błędy mogą popsuć zupę

Istnieje kilka powszechnych błędów, które mogą wpłynąć na jakość rosołu. Dr Magdalena Cubała-Kucharska, specjalistka zajmująca się tematyką żywienia, w jednym ze swoich nagrań na Instagramie omówiła pięć najczęściej popełnianych błędów:

za krótkie gotowanie, ponieważ wywar powinien "pykać długo i być pod przykryciem",

obieranie warzyw ze skórki, bo rośliny te powinny znaleźć się w garnku po dokładnym wyszorowaniu,

używanie przypraw zawierających glutaminian sodu (w ich miejsce lepiej stosować lubczyk),

nadmiar makaronu, ponieważ, jak tłumaczy ekspertka, "to nie jest spaghetti", a zupa "esencjonalna", mająca być odpowiedzią na

potrzeby żywieniowe,

stosowanie złego mięsa, a więc chudego drobiu lub wołowiny, zamiast szpondra lub kurzej nogi.

Czy rosół jest zdrowy?

Rosół jest bogaty w kolagen, aminokwasy i nukleotydy, które odgrywają istotną rolę w regeneracji organizmu. Kolagen wspiera zdrowie stawów, poprawia elastyczność skóry oraz wzmacnia paznokcie i włosy. Aminokwasy i nukleotydy wspomagają procesy regeneracyjne i wzmacniają odporność.

Dzięki długiemu gotowaniu rosół zawiera również liczne składniki odżywcze, takie jak białko, witaminy z grupy B oraz minerały – magnez, potas, selen i cynk.

Pewna grupa osób powinna jednak wstrzymać się z konsumpcją tego specjału. Nie jest on wskazany dla ludzi, którzy borykają się z zapaleniami trzustki (przewlekłym lub ostrym), a także biegunką, będącą skutkiem poddawaniu się chemioterapii albo radioterapii. Zaszkodzi też tym, którzy cierpią na nietolerancję histaminy, na przykład poprzez kłopoty z trawieniem i bóle głowy.

