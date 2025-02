Ludzie sięgają po różne środki, aby spowolnić skutki starzenia. Kluczem do łagodzenia tego procesu jest odpowiednia dieta. Naukowcy przedstawili nowe ustalenia w tej kwestii. Wynika z nich, że kondycję fizyczną i funkcje poznawcze mogą wzmocnić flawonoidy. Zapewnienie sobie ich dawki nie jest trudne - występują w wielu codziennie spożywanych produktach.

Flawonoidy to naturalne związki występujące w roślinach. Odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu tych organizmów. Odpowiadają za ich kolor i smak, a także wzmacniają ich możliwości obronne przed działaniem szkodników i promieniowaniem ultrafioletowym. Dobrze służą również człowiekowi.

Flawonoidy a efekty starzenia. Ważne wyniki badań

Można ograniczyć efekty starzenia, dzięki spożyciu produktów bogatych w fitozwiązki - ustalił międzynarodowy zespół naukowców z różnych uczelni, m.in. Queen’s University Belfast i Harvardu.

W wieloletnim badaniu, opisanym w "The American Journal of Clinical Nutrition", przeanalizowano dwie liczebne kohorty obejmujące osoby po 60. roku życia. Obserwacją objęto łącznie ponad 85 tysięcy ludzi. Uczestnicy co kilka lat wypełniali nowe kwestionariusze dotyczące swojego jadłospisu.

ZOBACZ: Samo mycie wodą nie wystarczy. Prosty sposób na czyste owoce

W ten sposób opracowano aktualizowaną "flawodietę", informującą o rodzajach przyjmowanych pokarmów i napojów. Uczestnicy wypełniali także ankiety dotyczące stanu ich zdrowia.

Pixabay Herbata, jabłka i czekolada mogą spowolnić starzenie?

Interesujące jest to, że jedna z kohort składała się z kobiet, a druga z mężczyzn. Pozwoliło to ocenić, w jaki sposób wybory żywieniowe wpływają na przedstawicieli obu płci. Jak się okazało, tam, gdzie jadłospis był obfity we flawonoidy, stwierdzano zdrowszy tryb życia. Seniorki z takim menu były aktywniejsze fizycznie, częściej przyjmowały witaminy i rzadziej paliły. Ryzyko wystąpienia zespołu słabości spadało u nich o 15 proc., a upośledzenia funkcji fizycznych oraz złego zdrowia psychicznego - o 12 proc.

U starszych mężczyzn korelacje te były słabsze. Odnotowano jednak niższe zagrożenie pojawienia się zaburzeń psychicznych. Okazało się, że zmniejszenie spożycia flawonoidów o siedem porcji tygodniowo zwiększało takie ryzyko o 60 proc., natomiast zwiększenie ich ilości o trzy porcje redukowało to zagrożenie o 15 proc.

Najlepsze źródła flawonoidów - co warto jeść?

Jakie pokarmy są bogate we flawonoidy? Autorzy badań wskazują na korzyści wynikające z obecności tych związków w herbacie, jabłkach, jagodach, pomarańczach, a nawet czerwonym winie. Tę listę warto uzupełnić o inne przykłady, takie jak:

ciemna czekolada,

warzywa, na przykład cebula, pietruszka, seler naciowy,

owoce (wiśnie, morele, żurawina, winogrona),

nasiona (siemię lniane, sezam),

ziarna, takie jak owies, kasza gryczana, ryż czarny.

ZOBACZ: Lekarze byli w błędzie? Zalecany poziom witaminy B12 może wcale nie być taki zdrowy

Co sprawia, że opisywana substancja ma tak dobroczynny wpływ na organizm? Między innymi jej właściwości przeciwutleniające. Dzięki neutralizacji wolnych rodników komórki są chronione przed uszkodzeniami. Ograniczone jest także narażenie na stres oksydacyjny DNA, lipidów i białek. Ponadto flawonoidy utrudniają rozwój stanu zapalnego, który grozi wystąpieniem groźnych przewlekłych chorób.

red / polsatnews.pl