Polacy omijają tę miejscowość. A to tu woda w Bałtyku jest najczystsza

Ciekawostki

Turyści oblegają znane bałtyckie kurorty, a jedną z najczystszych wód na polskim wybrzeżu ma niepozorne Mielenko. Miejscowość od lat utrzymuje najwyższe oceny jakości wody.

Kobieta w czerwonym stroju kąpielowym patrzy na morze, stojąc na plaży z falującymi białymi włosami.
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Mielenko zaprasza na czyste kąpieliska nad Bałtykiem

Wybierając miejsce na letni wypoczynek nad Morzem Bałtyckim, turyści najczęściej kierują się do dużych, znanych kurortów. Przez to nieświadomie mijają Mielenko, małą miejscowość tuż obok Mielna, która pod względem czystości wody wypada na tle wybrzeża wyjątkowo dobrze. 

Kąpieliska w Mielenku z doskonałą jakością wody 

O wysokiej pozycji Mielenka zdecydowały bardzo dobre wyniki badań mikrobiologicznych, między innymi niskie stężenia bakterii E. coli i enterokoków, a także brak odnotowanych zanieczyszczeń wody w ostatnich latach. To wnioski ze wspólnej  analizy serwisów Fakt,  Onet, i Business Insider Polska opartej na danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

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Według serwisu kąpieliskowego GIS strefy kąpielowe w Mielenku od lat wyróżniają się najwyższymi parametrami. Kąpielisko "Mielenko 215" we wszystkich ocenach od 2016 roku otrzymywało status "woda przydatna do kąpieli" oraz najwyższą notę jakości. Podobnie kąpielisko "Mielenko 207".  

Co poza wodą? Rower, spokój i sąsiedztwo Chłopów 

Atutem Mielenka jest też spokój. W przeciwieństwie do dużych kurortów panuje tu kameralna atmosfera. Można cieszyć się plażą bez tłoku i hałasu. Miejscowość leży cztery kilometry od Mielna, a łączy je Aleja Lipowa, którą można pokonać pieszo lub rowerem. Przez Mielenko przebiega też Międzynarodowy Szlak Nadmorski R-10 (część EuroVelo 10), znany na tym odcinku jako Velo Baltica. 

 

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Dla zwiedzających atutem jest bliskość Chłopów, jednej z najlepiej zachowanych tradycyjnych osad rybackich w Polsce, z domami z XIX wieku oraz położonej nieco dalej, ok. 51-metrowej latarni morskiej we wsi Gąski. 

Warto śledzić komunikaty GIS i ostrzeżenia ratowników 

Najwyższa ocena bakteriologiczna nie oznacza jednak, że kąpiel zawsze jest bezpieczna. Czystość wody nie chroni przed zakwitami sinic, a te zależą przede wszystkim od pogody. Sprzyjają im wysoka temperatura wody (przekraczająca 16-20 st. Celsjusza), słaby wiatr, obecność soli biogenicznych, spokojne falowanie i brak opadów. 

 

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"Przewidywanie występowania zakwitów wody jest bardzo trudne, gdyż istotne znaczenie mają tu zmienne warunki pogodowe, takie jak nasłonecznienie, wiatr czy deszcz. Dlatego nie da się przewidzieć, kiedy się pojawi i jak długo będzie utrzymywał się zakwit w danym zbiorniku wodnym"- zwraca uwagę GIS 

 

W sezonie blisko brzegu pojawiają się też okresowo ławice meduz, najczęściej chełbi modrej, spychane przez prądy morskie. Dlatego przed kąpielą warto sprawdzić komunikaty GIS i flagi wywieszane przez ratowników. Biała flaga oznacza, że kąpiel jest dozwolona, a czerwona - zakaz wejścia do wody. 

red. / polsatnews.pl
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