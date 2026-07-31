Amerykanka nie ukrywa, że nie jest już aktywna fizycznie. Nie uprawia sportu, jedynie od czasu do czasu spaceruje wokół budynku. Jak podkreśla, jej prawdziwą siłą jest umysł.

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Dziennikarstwo towarzyszy jej od ponad ośmiu dekad. Szkołę średnią ukończyła w wieku 16 lat, studiowała na Uniwersytecie Wisconsin, a tytuł magistra zdobyła na Uniwersytecie Columbia. Od 2008 roku jest starszą redaktorką magazynu "Moment", w każdą środę loguje się na spotkanie redakcji i wciąż zajmuje się korektą tekstów.

"Mam go tutaj". Umysł musi mieć zajęcie

Dzień Lavine zaczyna od śniadania i lektury "The New York Timesa" oraz "The Washington Post". Później sięga po "The New Yorkera", rozwiązuje krzyżówkę i przegląda branżowe newslettery. Wieczorami ogląda teleturnieje.

- Nie jestem sportsmenką. Moją siłą jest to, co mam tutaj - powiedziała dziennikarce Today.com, wskazując na głowę. Jak podkreśla, każdego dnia stara się dostarczać umysłowi nowych informacji i zadań.

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Sama lektura gazet nie jest jednak receptą na sto lat życia. Na długowieczność wpływają też geny, stan zdrowia i warunki życia. Aktywność umysłowa może wspierać sprawność poznawczą, ale przede wszystkim jako element szerszego, zdrowego stylu życia.

Eileen Lavine, 101-letnia dziennikarka, zdradza swój sekret długowieczności

Poczucie sensu. Warto czuć się potrzebnym

Druga zasada to przekonanie, że jej praca ma znaczenie. Optymizmu i poczucia, że wnosi coś wartościowego do życia innych, nauczyła ją matka, według relacji seniorki.

W 1962 roku Lavine wraz z innymi kobietami dorzuciła po 50 dolarów i założyła firmę redakcyjną Information Services. Przez 20 lat była jej prezeską, a jej zespół pracował chociażby dla amerykańskiego Narodowego Instytutu Onkologii i Departamentu Edukacji. Od 2008 roku jest starszą redaktorką magazynu "Moment", gdzie zajmuje się redagowaniem.

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Związek między poczuciem sensu a sprawnością umysłu potwierdzają badania. Jak wykazało badanie opublikowane w 2010 roku w "Archives of General Psychiatry", osoby z silnym poczuciem celu w życiu były nawet 2,4 razy rzadziej dotknięte chorobą Alzheimera niż osoby, u których było ono najsłabsze.

Karty, poker i sąsiedzi. Sposób na samotność

Trzeci filar to relacje z innymi. Mimo że mieszka sama, Lavine nie czuje się samotna. Gra z sąsiadami w karty, w czwartki siada do pokera, a z bliskimi, którzy nie mogą wpaść, kontaktuje się mailowo.

- Ciągle czytam historie o wdowach i samotności. Ale chyba dlatego, że wciąż wiele czerpię z życia, mam wystarczająco dużo zajęć. Nigdy tak naprawdę nie czułam się samotna - napisała w książce "A Medley of Extemporanea".

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Wagę relacji potwierdza National Institutes of Health (NIH), według którego izolacja społeczna u seniorów zwiększa ryzyko depresji, chorób serca i pogorszenia zdolności poznawczych. Samodzielne mieszkanie nie musi jednak oznaczać izolacji, jeśli senior utrzymuje regularny kontakt z bliskimi.

Bibliografia:

Boyle, P. A., Buchman, A. S., Barnes, L. L., & Bennett, D. A. (2010). Effect of a purpose in life on risk of incident Alzheimer disease and mild cognitive impairment in community-dwelling older persons. Archives of general psychiatry, 67(3), 304–310. DOI: 10.1001/archgenpsychiatry.2009.208 h

red. / polsatnews.pl