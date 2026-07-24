Mleczajowiec smaczny (Lactifluus volemus) ma masywną, mięsistą budowę. Kapelusz osiąga 5-15 cm średnicy, jest suchy i matowy, o jednolitej barwie od rudopomarańczowej po pomarańczowo-brązową. Trzon jest wyraźnie jaśniejszy i mierzy 6-12 cm wysokości.

Blaszki pod kapeluszem są białawe, z wiekiem bladożółte, gęste i lekko zbiegające na trzon. Wystarczy je delikatnie uszkodzić, aby wypłynęło z nich obfite, białe mleczko (po chwili brązowieje). Stąd też częściowo potoczna nazwa gatunku. Jednym gęsta, biała wydzielina kojarzy się z mlekiem, innym - z roztopionym cukierkiem krówką.

Zapach może odstraszyć

Młode owocniki "krówki" pachną słodko i intensywnie, ale starsze wydzielają specyficzny zapach, który kojarzy się z... rybami. Odpowiada za niego trimetyloamina. To ta sama substancja, która nadaje zapach śledziom. Na szczęście owy aromat ulatnia się pod wpływem wysokiej temperatury podczas smażenia lub duszenia.

Po obróbce zostaje gruby, jędrny miąższ o delikatnym, lekko słodkawym i orzechowym smaku.

Jak przyrządzić mleczaja smacznego?

Grzyb należy przede wszystkim oczyścić i pokroić. Najczęściej trafia na patelnię z masłem i cebulą, na 5-6 minut. Dłuższe smażenie sprawia, że mięsisty miąższ twardnieje. Mleczaj sprawdza się też duszony, w sosach, zupach i farszach.

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Młode kapelusze bywają podawane na surowo, z solą i pieprzem. Inspekcja sanitarna odradza jednak spożywanie surowego runa leśnego, które może być zanieczyszczone jajami tasiemca Echinococcus, który wywołuje groźną chorobę pasożytniczą - bąblowicę.

Oprócz tego, warto pamiętać, że potraw z grzybami nie przechowuje się dłużej niż dobę, a sanepid odradza podawanie ich dzieciom, osobom starszym i kobietom w ciąży.

iStock Mleczajowiec smaczny, nazywany krówką, pojawia się już w lipcu

Gdzie i kiedy szukać "krówki"?

Sezon trwa od czerwca do października, a przy łagodnej jesieni bywa dłuższy. Pierwsze owocniki wyprzedzają rydze o kilka tygodni.

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Gatunek rośnie w wilgotnych lasach liściastych i mieszanych, na glebach wapiennych i gliniastych. Wchodzi w mikoryzę, czyli symbiozę z korzeniami drzew - najczęściej z dębami, bukami, grabami i leszczyną, rzadziej z sosną i świerkiem.

Uwaga na pomyłkę

Szukając mleczajowca, trzeba uważać, aby nie pomylić go z mleczajem wełnianką. Wełnianka jest w Europie uznawana za gatunek trujący, wywołujący dolegliwości żołądkowo-jelitowe (zwłaszcza spożyta na surowo).

Jak ją rozpoznać? Ma jaśniejszy, różowawy kapelusz z wyraźnie owłosionym brzegiem, a jej mleczko jest ostre i piekące. Państwowa Inspekcja Sanitarna przypomina jednak, aby "zbierać wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne".

Polsat News Mleczaj smaczny, nazywany krówką, to jadalny grzyb o charakterystycznym zapachu

red. / polsatnews.pl