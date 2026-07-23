Rozpiętość stawek zależy głównie od regionu. Według informacji podanych przez Farmer.pl najtaniej jest na Śląsku - ok. 30 zł za kilogram od zbieraczy. W województwie zachodniopomorskim ceny zaczynają się od ok. 40 zł, na Mazowszu sięgają 45 zł, na Pomorzu ok. 55 zł, a w Wielkopolsce pojawiają się ogłoszenia już po 90 zł.

Kurki rosną w polskich lasach od czerwca do października, a szczyt sezonu przypada na lipiec. Najłatwiej znaleźć je:

w lasach iglastych i mieszanych

na piaszczystych, kwaśnych glebach

w sąsiedztwie sosen, świerków i dębów

Trudno je przeoczyć. W odróżnieniu od borowików i podgrzybków mają żółtą lub lekko pomarańczową barwę, a zamiast blaszek - grube, tępe listewki zbiegające na trzon. Charakterystyczny jest też lekko owocowy zapach. Zwykle występują gromadnie, więc po znalezieniu jednego okazu warto rozejrzeć się dookoła.

Uwaga na sobowtóra

Kurkę można pomylić z lisówką pomarańczową. Ten grzyb ma cienkie, ostre blaszki zamiast listewek, bardziej jaskrawą barwę i miękki miąższ. Bywa zaliczany do lekko trujących grzybów. U części osób wywołuje dolegliwości żołądkowe (nudności, biegunka, ból brzucha).

Lisówki bywają robaczywe, natomiast prawdziwe kurki - niemal nigdy.

W zasadzie są to jedne z niewielu grzybów, w których raczej nie gustują larwy owadów. Jak wyjaśnia Marta Ceglarek z Wielkopolskiej Izby Rolniczej - odpowiada za to hitinmannoza. Jest to substancja o działaniu przeciwpasożytniczym, zawarta w miąższu pieprznika jadalnego.

"Substancja ta przenika do jajeczek pasożytów, z którymi nawet sok żołądkowy nie daje sobie rady. Paraliżuje układ nerwowy robaków co doprowadza do ich śmierci" - wyjaśnia na stronie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

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Działanie hitinmannozy wspiera obecny w kurkach kwas trametonolinowy (wykorzystywany m.in. w terapii wirusowego zapalenia wątroby) oraz ergosterol, który znajduje zastosowanie w leczeniu np. zapalenia dróg żółciowych.

To właśnie dlatego kurki od wieków wykorzystywano w medycynie ludowej jako naturalny środek na owsiki, nicienie czy tasiemce. Syntetyczny odpowiednik hitinmannozy stosowany jest dziś także w farmacji przy produkcji leków odrobaczających.

Jak przyrządzać kurki?

Suszone kurki (temp. 110 st. C w piekarniku, przez 3-4 godziny) najlepiej zmielić na proszek i przechowywać w szczelnym, szklanym pojemniku, w ciemnym miejscu. Tak przygotowaną przyprawę można dodawać do zimnych potraw, np. kanapek z masłem, twarogu, sałatek, ryżu czy kasz. W przypadku zastosowania do dań gorących, stracą one działanie przeciwpasożytnicze.

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Tym, którzy cenią sobie przede wszystkim smak, do gustu mogą przypaść kurki duszone na maśle ze śmietaną, jako dodatek do jajecznicy, w sosie do makaronu, w zupie grzybowej czy jako farsz do tarty.

Warto na koniec dodać, że grzyby te mają tylko 19 kcal w 100 g, są dobrym źródłem beta-karotenu i witaminy B1, a także witaminy D.

Polsat News

red. / polsatnews.pl