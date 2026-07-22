Historię pana Martina jako pierwsza opisała lokalna stacja WECT News 6, a w połowie lipca 2026 roku nagranie stało się viralem za sprawą wpisów w serwisie X. Restaurację Chick-fil-A, w której pracuje, zaczęło odwiedzać coraz więcej gości - chcą poznać "Pana Gila", jak go nazywają i spędzić z nim chwilę.

Historia pewnego 92-latka

Gilbert Martin przez kilkadziesiąt lat pracował w przemyśle gazu ziemnego. Po przejściu na emeryturę okazało się, że… nudzi mu się. Postanowił więc nie zwalniać - podjął pracę jako recepcjonista w Sam's Club, gdzie spędził 12 lat i sześć miesięcy. Po tym, jak jego stanowisko zostało zlikwidowane, zaczął rozglądać się za nową pracą.

Tak po dwóch miesiącach "lenistwa" trafił do lokalnej restauracji Chick-fil-A w Wilmington. Od sześciu lat pracuje tam przez pięć dni w tygodniu jako gospodarz sali.

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Szybko okazało się, że ma dar wspierania ludzi w trudnych sytuacjach. Jak podaje Walk with God na x.com, "pan Gil mówi, że Bóg obdarzył go darem dodawania ludziom otuchy, zwłaszcza tym, którzy przychodzą do restauracji z ciężarem na sercu lub właśnie usłyszeli trudną diagnozę od lekarza".

A 92-year-old North Carolina man is drawing attention for the way he continues to serve others with joy, kindness, and a heart for Jesus at his local Chick-fil-A. Gilbert Martin, known to many as “Mr. Gil,” works Monday through Friday as a dining host in Wilmington, but those… pic.twitter.com/f9kjTtIBbq — Walk with God (@WalkwithGod7) July 18, 2026

Reakcje ludzi na pracownika w sędziwym wieku

Skala sympatii, jaką Martin wzbudził wśród klientów i przełożonych, ujawniła się w pełni, gdy zabrakło go w pracy. WalkwithGod relacjonuje: "Jego obecność stała się dla lokalnej społeczności tak ważna, że gdy z powodu choroby nie pojawiał się w pracy przez kilka dni, wielu klientów zaczęło pytać, co się z nim stało".

A 92-year-old North Carolina man got so bored 2 months into retirement that he applied to work at Chick-fil-A...



...his smile, kindness, and passion for Jesus became so contagious that when he got sick and missed 3 days of work, an ENTIRE TOWN began asking where he was.



His… pic.twitter.com/VzGMEtopCM — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 17, 2026

Nuda na emeryturze. Gill Martin to nie wyjątek

Przypadek seniora z Wilmington nie jest odosobniony. Bierność zawodowa bywa dla osób starszych źródłem silnego stresu, a wyobrażenie o emeryturze jako czasie beztroskiego odpoczynku często rozmija się z rzeczywistością.

Jak zauważa Katarzyna Bałandynowicz-Panfil z Uniwersytetu Gdańskiego, 57 proc. Polaków kojarzy emeryturę przede wszystkim z odpoczynkiem. To najwyższy wynik wśród 20 badanych krajów, przy średniej globalnej 40 proc. Rzeczywistość weryfikuje te oczekiwania - im dłużej trwa bierność zawodowa, tym częściej pojawiają się skargi na nadmiar wolnego czasu i niewystarczające środki finansowe.

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Aktywność zawodowa po przekroczeniu wieku emerytalnego jest więc potrzebą, a nie ekstrawagancją. Wśród motywów kontynuowania pracy respondenci na świecie wskazywali najczęściej:

finanse (25 proc.)

poczucie wykonywania wartościowego zajęcia (22 proc.)

aktywność fizyczną (21 proc.)

kontakt z ludźmi i stymulowanie umysłu do pracy (po 13 proc.)

W Polsce na pierwszym miejscu znalazła się jednak potrzeba utrzymania dotychczasowych relacji społecznych, wskazywana przez co trzeciego badanego. Historia Gilberta Martina, który w wieku 92 lat wciąż nie planuje rezygnować z pracy, wpisuje się dokładnie w ten wzorzec.

Bibliografia:

Bałandynowicz-Panfil, K. (2010). Znaczenie aktywności zawodowej dla jakości życia osób starszych. W: D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności. Łódź, Wydawnictwo Biblioteka.

Polsat News

red. / polsatnews.pl