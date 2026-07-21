Firma The Longaberger Company powstała w 1973 roku. Jej plecione koszyki z drewna klonowego stały się popularnym elementem wystroju amerykańskich wnętrz w latach 80. i 90. XX wieku. W 2000 roku, czyli najlepszym okresie swojej działalności, przedsiębiorstwo generowało miliard dolarów przychodu. Po bankructwie w 2018 roku po firmie Longaberger została tylko siedziba o wyjątkowym kształcie.

Architektoniczny oryginał w Ohio

Longaberger Basket Building ma siedem pięter i swoim kształtem bezpośrednio nawiązuje do flagowego koszyka o nazwie Medium Market Basket. Do 2016 roku pracowało w nim nawet 500 osób, a jednocześnie obiekt był fundamentem marketingu firmy.

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Budynek jest uznawany za przykład tzw. novelty architecture, czyli architektury mimetycznej lub programowej. Główną ideą tego nurtu jest przyjmowanie przez budynki kształtów zwykłych przedmiotów. W praktyce siedziba nieistniejącej już firmy do złudzenia przypomina gigantyczny kosz wiklinowy. Taki efekt tworzą jasna, terakotowa fasada imitująca splot oraz dwa potężne uchwyty o łącznej wadze blisko 150 ton.

Budynek od samego początku swojego istnienia był popularną atrakcją turystyczną, przy której często zatrzymywali się kierowcy jadący pobliską drogą stanową nr 16. Obecnie Longaberger Basket figuruje na amerykańskiej liście zabytków klasy A.

Co znajduje się w środku?

O tym, jak wygląda nieużytkowane wnętrze Longaberger Basket Building, opowiedział Andrew King, reporter serwisu Axios Columbus i rodowity mieszkaniec środkowej części stanu Ohio. Jak przyznał, zwiedzanie obiektu, który fascynował go od dziesięcioleci, przypominało pielgrzymkę.

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Za głównym wejściem znajduje się ogromne atrium o powierzchni około 2,8 tys. m2 przykryte w całości szklanym dachem. W wielu pomieszczeniach nadal stoją meble i przestarzałe urządzenia, a działająca winda prowadzi do apartamentów dyrektorskich na siódmym piętrze. Architekci, projektując budynek, postawili na odważne rozwiązania.

- Atrium zajmuje 17 proc. całej powierzchni budynku. To piękna i śmiała decyzja projektowa, która sprawia wrażenie, jakby dziś nikt już nie zdecydował się na podobne rozwiązanie - zauważył Andrew King.

Budynek szuka właściciela. Jest jeden warunek

Od 2017 roku właścicielem Longaberger Basket Building jest Steve Coon, który nabył budynek za 1,2 mln dolarów (4,55 mln zł). Dwa lata później planował przekształcić go w luksusowy hotel ze 150 pokojami. Finalizację tego przedsięwzięcia ostatecznie pokrzyżowała pandemia COVID-19. W rezultacie biurowiec do dziś pozostaje pusty.

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Obecnie nieruchomość ponownie wystawiono na sprzedaż za 8,5 mln dolarów (ponad 32 mln zł). Ogłoszenie można podejrzeć na stronie Heritageohio. Jednak zgodnie z warunkiem obecnego właściciela nowy nabywca nie może zmienić jego oryginalnej bryły. Obecnie Steve Coon nie wyklucza, że dawna siedziba Longaberger będzie w przyszłości pełnić funkcję uniwersytetu lub siedziby jednego z patentów technologicznych inwestujących w Ohio.

Dokładne współrzędne Longaberger Basket Building w Mapach Google to: 40.062669, -82.348050.

red. / polsatnews.pl