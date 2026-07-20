Do całkowitego zaćmienia dochodzi wtedy, gdy Księżyc w całości przesłania tarczę Słońca. Na krótko robi się niemal ciemno, a wokół czarnego kręgu można dostrzec koronę słoneczną, czyli jasną otoczkę zewnętrznej atmosfery Słońca, która na co dzień pozostaje niewidoczna.

Jak informuje NASA, w większości miejsc znajdujących się w pasie całkowitego zaćmienia Słońce będzie całkowicie zasłonięte przez mniej niż dwie minuty.

Astronomiczny wzrost rezerwacji na sierpień 2026

Według danych Kiwi.com rezerwacje lotów na całą trasę zaćmienia wzrosły rok do roku o 114,6 proc. Największym wygranym jest północna Hiszpania: rezerwacje poszły tam w górę o 1050 proc., a liczba pasażerów o 2300 proc. Na Islandii rezerwacji jest dwukrotnie więcej niż przed rokiem, a na Majorce - o 58,3 proc.

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Wzrost potwierdzają inne firmy branżowe. Według statystyk Amadeus Travel Intelligence, rezerwacje lotów (łącznie dla Hiszpanii i Islandii) na przyloty w dniach 7-12 sierpnia na lotniska przy trasie zaćmienia wzrosły o 25 proc., obłożenie hoteli o 16 proc., a stawki za dobę o 36 proc. w porównaniu z 2025 r. Z kolei według analizy SiteMinder odnotowano w Asturii 76 proc. więcej rezerwacji noclegów i o 85 proc. wyższe ceny, w ujęciu rok do roku.

Którędy przejdzie pas cienia?

Pas całkowitego zaćmienia obejmie Grenlandię, Islandię, północną Rosję, Atlantyk, Hiszpanię i niewielki skrawek Portugalii.

Godziny różnią się w zależności od miejsca. W Reykjavíku faza całkowita rozpocznie się o 17:48 czasu lokalnego. W Hiszpanii przypadnie znacznie później: w León o 20:28, w Saragossie o 20:29, w Walencji o 20:32 - tuż przed zachodem Słońca.

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Zaćmienie częściowe zobaczy niemal cała Europa, a także Kanada, północne stany USA i północno-zachodnia Afryka. W Madrycie i Barcelonie zakrycie sięgnie 99 proc., w Lizbonie 95 proc., w Dublinie 94 proc., w Paryżu i Mediolanie po 92 proc., w Londynie 91 proc., a w Berlinie i Wiedniu po 85 proc.

Czy zaćmienie będzie widoczne w Polsce?

Tak, ale wyłącznie jako częściowe. Według NASA w Krakowie zaćmienie rozpocznie się o 19:18, maksimum przypada o 19:56, a zakrycie sięgnie 64 proc. Słońce zajdzie o 20:04 wciąż zasłonięte.

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Na zachodzie kraju, w okolicach Jeleniej Góry Księżyc zakryje ponad 85 proc. tarczy.

Dobre przygotowanie to podstawa

NASA przypomina, że do obserwacji zjawiska konieczne są okulary zaćmieniowe z normą ISO 12312-2; zwykłe przeciwsłoneczne, nawet bardzo ciemne, nie chronią oczu. Nie wolno w nich patrzeć przez teleskop, lornetkę ani aparat, bo skupione promienie przepalą filtr.

"Przed i po całkowitym zaćmieniu Słońca, każdy obserwator musi używać ochrony oczu, aby móc obserwować częściowe fazy zaćmienia, gdy Księżyc zasłania tylko część tarczy słonecznej" - podkreśla NASA w komunikacie.

red. / polsatnews.pl