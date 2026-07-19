Jak podała agencja AFP, Diana Tupiza po ceremonii w stołecznym Quito przyznała: "to, że Luna jest tutaj, jest naprawdę spektakularne".

W rzeczywistości akty ślubne podbite taką pieczęcią mają jedynie wartość sentymentalną, nie są ważne pod kątem prawnym. Niemniej, jest to ważny symboliczny gest. Dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego w Ekwadorze, Otton Rivadeneira potwierdził, że ta zmiana to odpowiedź na współczesne potrzeby społeczeństwa.

- Naszą misją jest dbanie o to, aby służba publiczna rozwijała się i dostosowywała do tempa rozwoju społeczeństwa - oświadczył urzędnik, podkreślając, że Ekwador aspiruje do roli lidera innowacji w administracji publicznej w regionie.

Mieszkańcy Ekwadoru kochają zwierzęta

Według Narodowego Instytutu Statystyki i Spisów Ludności (INEC) w ponad 2,6 mln gospodarstw domowych w Ekwadorze żyją psy, a ok. 133 tys. osób mieszka z pięcioma lub większą liczbą psów. W całym kraju żyje natomiast ponad 7,6 mln psów i kotów.

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Decyzja ekwadorskiego Urzędu Stanu Cywilnego jest podyktowana wrażliwością na nową dynamikę rodziny. Małżeństwa, które kochają swoich pupili, cieszą się z takiej możliwości. Specjalny akt ślubu ze zwierzęcą łapą jest dla nich wyjątkową pamiątką.

- Uroczystość była niesamowita, a samo wydarzenie absolutnie piękne. Bardzo dziękujemy za otwarcie Urzędu Stanu Cywilnego - skomentowała z kolei Lizeth Simbaña, która wzięła ślub cywilny z Rubénem, a podczas ceremonii towarzyszyła im ich czworonożna przyjaciółka, Kira. Jak podała agencja AFP, od maja z możliwości zabrania zwierzaka do urzędu skorzystało ponad 50 par.

W jaki sposób zwierzęta uczestniczą w ekwadorskich ślubach?

Odcisk łapy na akcie ślubu ma jedynie wartość sentymentalną. Do zawarcia cywilnego związku małżeńskiego w Ekwadorze nadal potrzebni są świadkowie. Zwierzęta mogą natomiast towarzyszyć parze młodej podczas ceremonii, co dla wielu osób jest bardzo ważne.

Ceremonia z własnym czworonogiem to wyjątkowe przeżycie dla pary młodej, dla której zwierzę jest bliskim członkiem rodziny. A otrzymanie aktu ślubu (dodatkowego i niewiążącego prawnie) z odciskiem jego łapy ma szczególny wymiar emocjonalny.

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Aby skorzystać z tej opcji, para młoda musi umówić się na rozmowę w Urzędzie Stanu Cywilnego lub sprawdzić dostępność na stronie internetowej urzędu.

Śluby cywilne w Ekwadorze w 2026 roku

Od stycznia do kwietnia 2026 roku w Ekwadorze ślub cywilny wzięło 15 771 par. Najwięcej małżeństw, bo 3364, zawarto w prowincji Pichincha, podaje portal Primicias. Następne na podium są:

Guayas - 3181 małżeństw

Manabi - 1493 małżeństwa

Wydawać by się mogło, że 50 par to przy tych liczbach niewiele, jednak, jak podkreślał dyrektor generalny Urzędu Stanu Cywilnego, zadaniem instytucji jest rozwój i płynne dostosowywanie się do potrzeb oraz tempa życia społeczeństwa. Kto wie, być może w przyszłości zainteresowanie ślubami cywilnymi ze zwierzętami wzrośnie.

red. / polsatnews.pl