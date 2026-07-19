Najmocniej chili powiązano z rakiem przełyku. W grupie o najwyższym spożyciu ten nowotwór występował blisko trzy razy częściej niż u osób sięgających po ostrą paprykę sporadycznie. Gdy zsumować wszystkie nowotwory przewodu pokarmowego, różnica robi się wyraźnie mniejsza - ryzyko rośnie o mniej więcej dwie trzecie (ok. 64 proc.)

Dla pozostałych nowotworów obraz jest mniej jednoznaczny. Przy raku żołądka pojawił się sygnał wzrostu rzędu 77 proc., ale na tyle niepewny statystycznie, że nie można go traktować jak potwierdzonej zależności. Z kolei w przypadku raka jelita grubego istotnego wzrostu ryzyka nie odnotowano w ogóle.

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Jak podaje Science Daily, sporo zależało też od tego, gdzie badania prowadzono. Tam, gdzie chili jada się w dużych ilościach - w części Azji, Afryce i Ameryce Północnej - związek z nowotworami był wyraźniejszy; w Europie i Ameryce Południowej często go nie było, a czasem ryzyko wypadało nawet niżej. Trudno jednak oddzielić sam wpływ papryki od tego, ile się jej je, jak się ją przyrządza i po jakie odmiany sięga.

Wspomniane wyniki pochodzą z metaanalizy 14 wcześniejszych badań, którą objęto ponad 11 tys. osób, w tym ponad 5 tys. chorych na nowotwory układu pokarmowego. Opracował ją zespół chińskich badaczy, a ukazała się w 2022 roku w czasopiśmie Frontiers in Nutrition".

Pikantny paradoks. Kapsaicyna ma też swoje plusy

Czy to wszystko znaczy, że należy całkowicie odstawić chili? Niekoniecznie, no chyba, że lekarz zaleci inaczej. Metaanaliza z "Frontiers in Nutrition" opierała się na badaniach obserwacyjnych, więc pokazuje raczej pewien sygnał niż 100-procentowy dowód, że to ostra papryka wywołuje raka. Do tego chili ma też swoją jasną stronę - i tę również potwierdzają badania.

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Za większość działania chili na organizm - i tego dobrego, i tego złego - odpowiada kapsaicyna, która nadaje papryce pikantny smak. Dobrze widać to w przeglądzie 11 wcześniejszych analiz, opublikowanym w czasopiśmie "Molecular Nutrition & Food Research" z 2022 roku.

Z jednej strony regularne jedzenie chili wiązało się w nim z niższym ciśnieniem krwi, mniejszą otyłością oraz niższym ryzykiem zgonu, w tym z powodu chorób serca i udaru. Z drugiej, autorzy też odnotowali związek z niektórymi nowotworami przewodu pokarmowego.

Korzyści dla serca potwierdza inne badanie. Włoscy naukowcy z Instytutu Neuromed przeanalizowali w ramach badania Moli-sani nawyki 22 811 osób i wykazali, że ci, którzy jedzą chili co najmniej cztery razy w tygodniu, mają o ok. 23 proc. niższe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku zgonu z powodu zawału serca ryzyko było niższe o 40 proc. Wyniki opublikował w 2019 roku "Journal of the American College of Cardiology".

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- Ciekawostką jest to, że ochrona przed ryzykiem zgonu była niezależna od rodzaju diety. Innymi słowy, ktoś może stosować zdrową dietę śródziemnomorską, ktoś inny może odżywiać się mniej zdrowo, ale u wszystkich papryczka chili ma działanie ochronne - poinformowała Marialaura Bonaccio, epidemiolog z Neuromedu i pierwsza autorka badania, cytowana przez science.gov.az.

Chili najlepiej jeść z umiarem

Nie ustalono konkretnej wielkości porcji chili, którą można uznać za bezpieczną dla każdego. Poszczególne odmiany papryki znacznie różnią się zawartością kapsaicyny, a reakcja organizmu zależy od indywidualnej tolerancji.

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Ostrożność warto zachować zwłaszcza w przypadku bardzo ostrych sosów, czy produktów zawierających skoncentrowaną kapsaicynę. Jeżeli pikantne potrawy wywołują zgagę, ból brzucha lub nasilają refluks, najlepiej ograniczyć ich spożycie.

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Ao, Z., Huang, Z., & Liu, H. (2022). Spicy Food and Chili Peppers and Multiple Health Outcomes: Umbrella Review. Molecular nutrition & food research, 66(23), e2200167. DOI: 0.1002/mnfr.202200167

Bonaccio, M., Di Castelnuovo, A., Costanzo, S., Ruggiero, E., De Curtis, A., Persichillo, M., Tabolacci, C., Facchiano, F., Cerletti, C., Donati, M. B., de Gaetano, G., Iacoviello, L., & Moli-sani Study Investigators (2019). Chili Pepper Consumption and Mortality in Italian Adults. Journal of the American College of Cardiology, 74(25), 3139–3149. DOI: 10.1016/j.jacc.2019.09.068

Chen, C., Zhang, M., Zheng, X., & Lang, H. (2022). Association between chili pepper consumption and risk of gastrointestinal-tract cancers: A meta-analysis. Frontiers in nutrition, 9, 935865. DOI: 10.3389/fnut.2022.935865

red. / polsatnews.pl