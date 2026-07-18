Grecja to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, a wyspa Zakynthos uchodzi za najbardziej przeciążony turystycznie kurort Europy. Tak wynika z raportu brytyjskiej organizacji "Which?", opartego na danych Komisji Europejskiej (Eurostatu). Na wyspie zamieszkanej przez ok. 40 tys. osób odnotowano w 2023 roku blisko 6 mln turystycznych noclegów, czyli około 150 na jednego mieszkańca, najwięcej w Europie.

Stan plaży Navagio zagraża bezpieczeństwu

Organizacja Planowania i Ochrony Antysejsmicznej (OASP) przeprowadziła badania na plaży Navagio i określiła teren jako niebezpieczny ze względu na ryzyko osuwisk. Władze zamknęły teren do 31 października 2026 roku, aż do kolejnej oceny bezpieczeństwa. Na obszar nie są wpuszczane ani łodzie, ani pływacy. Plażę można nadal oglądać, jednak jedynie z wyznaczonego przez rząd punktu widokowego.

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Już w 2018 roku na turystów zawalił się fragment klifu w wyniku niespodziewanego osuwiska. Potem, w 2022 roku na Navagio miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,4 - władze musiały zamknąć plażę na pewien czas, aby zadbać o bezpieczeństwo odwiedzających. Od 2024 roku dostęp do plaży był ograniczony.

Navagio kryje w sobie prawdziwy skarb, który... niszczeje

Dlaczego plaża jest tak popularna? Poza wyjątkową lokalizacją nie mniejszym zainteresowaniem cieszy się wrak statku towarowego MV Panagiotis, który osiadł na mieliźnie w 1980 roku. To od niego wzięła się nazwa miejsca: "Navagio" oznacza po grecku dosłownie "wrak statku".

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Z biegiem lat wrak statku niszczał, kadłub dodatkowo ucierpiał z powodu erozji podłoża. Co więcej, znajduje się on zaledwie 25 m od morza. Jak podaje portal Keep Talking Greece, 13 lipca 2026 roku podano do informacji, że plaża Navagio zostanie wydłużona o 30 m w kierunku morza, co ma ochronić tę atrakcję turystyczną przed dalszą degradacją.

Giorgos Stasinopoulos, burmistrz Zakynthos, powiedział w ERT (państwowej stacji telewizyjnej): - Czas, aby gmina zajęła się tym konkretnym miejscem. Statek znika; to ostatnia szansa na uratowanie tego, co pozostało.

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W sprawę zaangażowane są zarówno władze lokalne, jak i Ministerstwo Gospodarki Narodowej i Finansów. Jak informuje portal The Pappas Post, na realizację prac ogłoszono już przetarg opiewający na blisko 3,9 mln euro; w imieniu gminy Zakynthos odpowiada za niego państwowy fundusz Growthfund. Najpierw plaża ma zostać poszerzona, a dopiero potem ruszą prace nad odrestaurowaniem samego wraku MV Panagiotis.

red. / polsatnews.pl