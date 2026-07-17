Wyniki opublikowane w czasopiśmie naukowym "Journal of Periodontology" są obiecujące, choć zaskakują. Dlaczego? Ponieważ badacze pod kierownictwem zespołu z Instytutu Naukowego w Tokio w Japonii stworzyli specjalne żelki wzbogacone w bakterie, które mają chronić jamę ustną przed chorobami dziąseł.

Żelki dla zdrowia jamy ustnej? Brzmi jak żart, ale to prawda

Czy żelki mogą wspierać zdrowie jamy ustnej? Okazuje się, że tak, ale tylko takie stworzone na podstawie specjalnej formuły. Zaskakujący "przepis" przygotowała grupa naukowców z Japonii, a wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie "The Journal of Periodontology" wiosną 2026 roku.

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W doświadczeniu wzięło udział 116 uczestników z łagodnym zapaleniem dziąseł. Podzielono ich na dwie grupy - jedna przyjmowała placebo (czyli żelki bez zawartości leczniczego składnika, nie wiedząc o tym), a druga żelki z dodatkiem postbiotycznych bakterii L. pentosus ONRICb0240 (b0240GC). Testy trwały sześć tygodni. Takanori Iwata, pod którego kierownictwem prowadzono badania, stwierdził, że "dzięki ocenie działania żelków w normalnych, codziennych warunkach życia, mogliśmy lepiej zrozumieć ich praktyczny potencjał w zakresie wspierania zdrowia dziąseł".

Uczestnicy nie zmienili codziennej rutyny. Jedyną różnicą, jaka nastąpiła w ich życiu, było regularne spożywanie żelków z dodatkiem wspomnianych bakterii (lub bez nich). Wyniki jednoznacznie wskazały na fakt, że L. pentosus zmniejszyły stan zapalny dziąseł. Naukowcy nie zauważyli jednocześnie żadnych zagrożeń dla zdrowia badanych osób.

Mikrobiom jamy ustnej kontra stany zapalne

Dlaczego badanie pod kierownictwem prof. Iwaty i inne podobne testy mogą się okazać przełomowe? Ponieważ ponad wszelką wątpliwość udowodniono, że mikrobiom organizmu może zarówno wpływać pozytywnie na zdrowie pacjentów, jak i być przyczyną rozmaitych schorzeń, także stanów zapalnych dziąseł i przyzębia.

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Potwierdzają to m.in. badania opublikowane w 2025 roku w "Neurology Open Access", łączące zapalenie dziąseł z uszkodzeniem istoty białej mózgu (to takie centrum dowodzenia, odpowiadające za łączność między poszczególnymi obszarami mózgu).

Bakterie i ich wpływ na zdrowie przyzębia to szeroko badany temat. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (UCSF) przygotowali artykuł przeglądowy podsumowujący aktualne odkrycia. Ukazał się on w sierpniu 2021 roku na łamach czasopisma "Periodontology 2000".

Najważniejszy wniosek badaczy mikrobiomu jamy ustnej wydaje się taki, że odpowiednio dobrane bakterie probiotyczne mogą zmniejszać ryzyko rozwoju stanów zapalnych dziąseł i przyzębia, co stanowi dobrą profilaktykę chorób w tym obszarze.

Bibliografia:

Liu, Anhao et al. Consuming heat-inactivated Lactiplantibacillus pentosus ONRICb0240-containing postbiotics reduces gingival inflammation: A double-blind randomized clinical trial. Journal of periodontology, 10.1002/jper.70141. 19 Apr. 2026, doi:10.1002/jper.70141

Meyer, Jaclyn et al. Periodontal Disease Independently Associated With White Matter Hyperintensity Volume: A Measure of Cerebral Small Vessel Disease. Neurology open access vol. 1,4 (2025): e000037. doi:10.1212/wn9.0000000000000037

Nguyen, Trang et al. Probiotics for periodontal health-Current molecular findings. Periodontology 2000 vol. 87,1 (2021): 254-267. doi:10.1111/prd.12382

red. / polsatnews.pl