Pomimo że mowa jest o pięknym miejscu, dotarcie tam to prawdziwe wyzwanie. To prawdopodobnie jedna z przyczyn niewielkiej popularności turystycznej tego regionu. Jednak kto już raz tam pojedzie, wraca zachwycony. Potwierdzają to słowa jednego z użytkowników Reddita. "To było fascynujące doświadczenie znaleźć się w tak odległym i odizolowanym zakątku świata. Nie ma tam wiele do roboty, ale najciekawszą rzeczą w Tuvalu jest po prostu doświadczenie bycia w Tuvalu. Bilety są drogie, ale jeśli jesteś gotów wydać trochę pieniędzy, to jest to przyjemna, półtygodniowa wycieczka z Fidżi" - napisał.

Z Europy nie ma tu żadnego bezpośredniego lotu. Na jedyne lotnisko w kraju, w Funafuti, lata tylko jedna linia i wyłącznie z Fidżi (z Nadi lub Suvy). Według branży turystycznej wycieczka z Polski do Funafuti może trwać nawet 50 godzin, ale jest to oczywiście uzależnione od ilości przesiadek.

Rafa koralowa pod ochroną gratką dla miłośników natury

Hitem dla turystów jest obszar chroniony Funafuti, który obejmuje rafę koralową, a także lagunę. Znajdują się w nim małe wysepki, na które można dostać się wyłącznie wynajętą łodzią: Fualopa, Tepuka Vili Vili, Fuafatu, Fuagea, Vasafua i Tefala.

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Teren objęto ochroną w 1999 roku. To raj dla nurków i miłośników natury. Naukowcy naliczyli tu ponad 140 gatunków ryb jadalnych oraz ponad 70 kolejnych, których obecność świadczy o czystości wody i zdrowiu rafy.

Mały kraj wielkich absurdów

Warto dodać, że na Tuvalu życie toczy się w zupełnie innym rytmie niż w Europie. Dobrym przykładem jest pas startowy na wyspie, który zamienił się w centrum życia towarzyskiego. Kiedy nie startują z niego samoloty, oblegają go grupy dzieci grających w piłkę nożną.

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- To nie tylko infrastruktura, to element codziennego życia. Nie ma ogrodzenia, więc gdy samoloty nie lądują, pas zamienia się w boisko piłkarskie, drogę, a nawet miejsce na wieczorne spacery lub jogę - poinformował Satoshi Ogita, kierownik projektu Tuvalu Safety and Resilience in Avitation oraz starszy specjalista ds. Transportu, cytowany przez portal Prevention Web.

iStock Tuvalu – raj na końcu świata mierzący się z wyzwaniami klimatycznymi

Raj, który powoli znika

Tuvalu to niezwykłe miejsce, ale mierzy się z poważnymi wyzwaniami: niewystarczającą ilością wody pitnej, transportem czy z bezpieczeństwem energetycznym, bo kraj nie ma alternatywy w razie awarii systemów. Simaluy Taliu, sekretarz Ministerstwa Transportu, Energii, Komunikacji i Innowacji podkreśla w rozmowie z Islands Business wagę odnawialnych źródeł energii:

- W obliczu ostatniego kryzysu energetycznego i rosnących cen paliw, projekty te są potrzebne krajom takim jak Tuvalu, abyśmy mogli utrzymać bezpieczeństwo energetyczne w obliczu całej tej niepewności.

Zagrożona jest też przyroda. Zmiany klimatu coraz mocniej uderzają w bioróżnorodność archipelagu. A przed samym krajem stoi realne widmo zniknięcia z mapy świata, i to dosłownie: wyspy mogą zostać zalane przez ocean. Dwa z dziewięciu atoli w praktyce już zniknęły pod wodą, a według NASA połowa głównego atolu Funafuti do 2050 roku będzie zalewana podczas przypływów.

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Dlatego mieszkańcy szukają ratunku także poza wyspami. W 2023 roku Tuvalu i Australia podpisały układ Falepili (wszedł w życie w 2024 roku), na mocy którego Australia co roku przyznaje prawo stałego pobytu 280 obywatelom Tuvalu. Gdy latem 2025 roku ruszył pierwszy nabór, chęć wyjazdu zgłosiło aż 8 750 osób, czyli około 82 proc. mieszkańców kraju, wynika z danych australijskiej Wysokiej Komisji w Tuvalu.

Równolegle Tuvalu próbuje ocalić siebie w wersji cyfrowej. W 2022 roku, podczas szczytu klimatycznego COP27, kraj przedstawił projekt Future Now, w ramach którego tworzy cyfrową kopię swojego terytorium. Ma ona odtworzyć wygląd archipelagu oraz jego kulturę, w tym tradycyjne pieśni oraz język.

red. / polsatnews.pl