Jak informuje Jordi Busqué w reportażu dla BBC, Mauretania to miejsce, które warto zobaczyć. "Przemierzałem kraj wzdłuż i wszerz, i ani razu nie czułem się zagrożony. Po drodze odkryłem mityczne pustynne oazy, legendarne miasta, które niegdyś kwitły wzdłuż transsaharyjskich szlaków handlowych przemierzanych przez karawany wielbłądów, oraz kulturę rybacką atlantyckiego wybrzeża tak bogatą, że można ją dostrzec nawet z kosmosu" - opowiadał.

Park Narodowy Banc d’Arguin

Jednym z dóbr Mauretanii wpisanych na listę UNESCO jest Park Narodowy Banc d’Arguin ciągnący się wzdłuż wybrzeża Atlantyku. Obejmuje płytkie wody przybrzeżne i znajdujące się na nich wyspy, a także okoliczne wydmy oraz bagna. Kontrast pomiędzy surową pustynią a bioróżnorodnością pasa wybrzeża jest zjawiskowy.

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Miejsce to otrzymało status dziedzictwa światowego szczególnie ze względu na zimujące w tym obszarze ptaki. To najważniejsze siedlisko dla ptaków lęgowych Afryki Zachodniej, ale także ptaków wędrownych na całym zachodnim Atlantyku. Ponad dwa miliony osobników przylatuje każdego roku z północnej Europy, Grenlandii czy z Syberii. Poza tym na terenie parku żyją inne zwierzęta:

15 gatunków ptaków lęgowych

45 gatunków ryb

11 gatunków skorupiaków

kilka gatunków mięczaków

kilka gatunków żółwi morskich (w tym Chelonia mydas znajdujący się na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych IUCN)

szczątkowe populacje gazeli Dorcas,

delfiny butlonose i garbogrzbietne

Starożytne miasta na liście UNESCO

Ouadane, Chinguetti, Tichitt i Oualata to starożytne miasta (ksary) założone w XI i XII wieku, które powstały, aby wspierać handel i transport dóbr przez Saharę. Były to typowe osady budowane wokół oazy.

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Najbardziej znane jest Chinguetti, uznawane za jedno ze świętych miast islamu, słynące z prywatnych bibliotek ze średniowiecznymi rękopisami, które dziś zasypuje pustynny piasek. Z kolei Walata znana jest z domów z czerwonej gliny zdobionych geometrycznymi malunkami. Wszystkie cztery miasta trafiły na listę UNESCO w 1996 roku.

Jak zaznacza UNESCO, ksary "ilustrują tradycyjny sposób życia oparty na koczowniczej kulturze ludów zachodniej Sahary".

Niematerialne dziedzictwo Mauretanii

Poza dziedzictwem materialnym, w Mauretanii ochronie UNESCO podlega także epos "T’heydinn" wpisany na listę w 2011 r. Składają się na niego dziesiątki poematów w języku hassańskim, opiewających czyny mauretańskich emirów i sułtanów oraz wartości, na których opierało się życie plemion.

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Epos wykonują grioci (pieśniarze) przy akompaniamencie tradycyjnych instrumentów strunowych, przekazując go z ojca na syna. UNESCO objęło go pilną ochroną właśnie dlatego, że tradycja zanika.

red. / polsatnews.pl