Nietypowe croissanty z Tajlandii podbijają sieć. Nie wyglądają apetycznie
Croissanty z Tajlandii podbijają internet. Nową propozycją w menu chwali się piekarnia z miasta Pattaya, Saiwan Bake House. "Hair croissants", czyli dokładnie "włochate croissanty" cieszą się ogromną popularnością wśród miejscowych jak i turystów.
Sedno tkwi w wyglądzie. Wypiek pokryty jest cienkimi, czarnymi "włosami", które do złudzenia przypominają ludzkie owłosienie. Popularność rogalika napędziła również dwuznaczność nazwy, która nawiązuje do określenia z tajlandzkiego slangu. Nagrania, na których prezentowane są włochate rogale zbierają miliony wyświetleń.
Sama piekarnia zbiera przy tym pozytywne opinie. Klienci chwalą nietypowy wypiek, choć "włosy" wzbudzają rozmaite emocje. Oto fragment jednej z recenzji z Wizytówki Google:
"W moim croissancie jest włos, proszę pana!" Uwielbiałam tę piekarnię! Ma otwartą przestrzeń, przez którą można zajrzeć prosto do kuchni. Ciastka były niesamowite, kruche, z miękkim kremem, który nie był zbyt słodki. Napoje też były dobre. Prawdziwa gwiazda: "Rogaliki z włosami". Przepis jest tajny, ale "włosy" to podobno drobno posiekane wodorosty "Fat Choy". Wyglądały [...] dziko, ale smakowały zaskakująco dobrze".
O włochatych rogalach huczy internet i lokalne media
Właściciel Saiwan Bake House, Arthit Chomsawat, opowiedział o "włochatych croissantach" Bangkok Post. Przyznał, że pomysł zainspirował inny przebój piekarni; "owłosiony tort", humorystyczny wzór, który spodobał się klientom.
Włosy w rogalach sprzedawanych w piekarni z Pattayi nie są z ciasta, a z fat choy, czarnej algi. Wykorzystywana jest powszechnie w azjatyckiej kuchni. Po wysuszeniu przybiera postać cieniutkich czarnych włosków.
Jak podał Bangkok Post, opinie o nowatorskim wypieku są zróżnicowane. Niektórzy uważają, że prezentowanie croissantów - elementu dziedzictwa kulturowego Francji - w taki sposób jest niesmaczne. Inni są natomiast zachwyceni żartem. Pomijając to, jak wyglądają, atrakcyjna jest także ich cena: jeden croissant kosztuje 65-70 TBH, co daje ok. 8 zł.
Viralowe jedzenie różne ma oblicza
Azjatyccy cukiernicy słyną z tego, że lubią przyciągać swoich klientów czymś wyjątkowym i absolutnie unikatowym. Doskonałym przykładem może być pudding z kremem kokosowym - bardzo popularny w Tajlandii deser. Chociaż zwykle występuje w postaci kwiatów, cukiernia Wilaiwan w Pathum Thani sprzedaje je w dość nietypowej formie. Wyglądają bowiem jak... szczeniaczki.
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Emocje wzbudziły także ostrygowe lody sprzedawane w Michino-eki Yamada, jadłodajni z japońskiej prefektury Iwate. I bynajmniej nie chodzi tutaj o smak. Lody mleczne podawane w rożku są otoczone wiankiem świeżych ostryg, a całość polewana jest... sosem sojowym.
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