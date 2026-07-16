Sedno tkwi w wyglądzie. Wypiek pokryty jest cienkimi, czarnymi "włosami", które do złudzenia przypominają ludzkie owłosienie. Popularność rogalika napędziła również dwuznaczność nazwy, która nawiązuje do określenia z tajlandzkiego slangu. Nagrania, na których prezentowane są włochate rogale zbierają miliony wyświetleń.

instagram.com/ bankii_ii Włochate croissanty z Tajlandii zdobywają popularność w sieci

Sama piekarnia zbiera przy tym pozytywne opinie. Klienci chwalą nietypowy wypiek, choć "włosy" wzbudzają rozmaite emocje. Oto fragment jednej z recenzji z Wizytówki Google:

"W moim croissancie jest włos, proszę pana!" Uwielbiałam tę piekarnię! Ma otwartą przestrzeń, przez którą można zajrzeć prosto do kuchni. Ciastka były niesamowite, kruche, z miękkim kremem, który nie był zbyt słodki. Napoje też były dobre. Prawdziwa gwiazda: "Rogaliki z włosami". Przepis jest tajny, ale "włosy" to podobno drobno posiekane wodorosty "Fat Choy". Wyglądały [...] dziko, ale smakowały zaskakująco dobrze".

O włochatych rogalach huczy internet i lokalne media

Właściciel Saiwan Bake House, Arthit Chomsawat, opowiedział o "włochatych croissantach" Bangkok Post. Przyznał, że pomysł zainspirował inny przebój piekarni; "owłosiony tort", humorystyczny wzór, który spodobał się klientom.

Włosy w rogalach sprzedawanych w piekarni z Pattayi nie są z ciasta, a z fat choy, czarnej algi. Wykorzystywana jest powszechnie w azjatyckiej kuchni. Po wysuszeniu przybiera postać cieniutkich czarnych włosków.

Jak podał Bangkok Post, opinie o nowatorskim wypieku są zróżnicowane. Niektórzy uważają, że prezentowanie croissantów - elementu dziedzictwa kulturowego Francji - w taki sposób jest niesmaczne. Inni są natomiast zachwyceni żartem. Pomijając to, jak wyglądają, atrakcyjna jest także ich cena: jeden croissant kosztuje 65-70 TBH, co daje ok. 8 zł.

Viralowe jedzenie różne ma oblicza

Azjatyccy cukiernicy słyną z tego, że lubią przyciągać swoich klientów czymś wyjątkowym i absolutnie unikatowym. Doskonałym przykładem może być pudding z kremem kokosowym - bardzo popularny w Tajlandii deser. Chociaż zwykle występuje w postaci kwiatów, cukiernia Wilaiwan w Pathum Thani sprzedaje je w dość nietypowej formie. Wyglądają bowiem jak... szczeniaczki.

ZOBACZ: Wysokiej jakości miód prosto z... pralek. Wyjątkowa pasieka w Świdniku

Emocje wzbudziły także ostrygowe lody sprzedawane w Michino-eki Yamada, jadłodajni z japońskiej prefektury Iwate. I bynajmniej nie chodzi tutaj o smak. Lody mleczne podawane w rożku są otoczone wiankiem świeżych ostryg, a całość polewana jest... sosem sojowym.