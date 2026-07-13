Maranda (47 lat) i John (40 lat) płacą za pokój hotelowy 307 dolarów tygodniowo. W cenę wliczony jest prąd, woda, internet oraz bezpłatny parking. Wcześniej mieszkali w dwupiętrowym domu z trzema sypialniami za 2300 dolarów miesięcznie. Maranda jest zadowolona z nowego życia. W wywiadzie dla New York Post powiedziała:

- Mamy aneks kuchenny z dwupalnikową kuchenką i dużą lodówką, więc możemy sami przygotowywać posiłki. […] Oferują sprzątanie pokoju co dwa tygodnie, jeśli sobie tego życzysz i codziennie dostarczają świeżą pościel. Podoba mi się ta wygoda - to jeden rachunek tygodniowo. Nie muszę się martwić o odkręcenie wody ani włączenie klimatyzacji.

Małżeństwo z Florydy nie miało wyboru

Maranda i John mieszkali w dwupiętrowym domu, w którym mieli naprawdę dużo przestrzeni. Płacili 2300 dolarów miesięcznie czynszu, czyli ok. 8717 zł. W 2023 roku John miał wypadek w pracy - jego prawa ręka została zmiażdżona. W efekcie nie mógł już pracować, a Maranda nie była w stanie sama opłacić czynszu.

- Największą zaletą życia w hotelu jest to, że nie trzeba wydawać tysięcy dolarów na czynsz - mówi Maranda. Jest właścicielką firmy sprzątającej, jej pensja wystarcza na opłacenie pokoju hotelowego, który kosztuje 307 dolarów tygodniowo (ok. 1163 zł).

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Para podkreśla, że przez ostatnie lata spędzone w hotelu udało się odłożyć średnio około 1000 dolarów miesięcznie (ok. 3 800 zł). Mimo tego, że w hotelu jest dość wygodnie, oboje mają nadzieję, że za odłożone pieniądze uda im się kupić działkę i mały dom.

Kryzys mieszkaniowy w Stanach Zjednoczonych

Kryzys mieszkaniowy w Stanach Zjednoczonych zmusza ludzi, nie tylko pary takie jak Maranda i John, do podejmowania nietypowych lub trudnych decyzji, które potrafią wywrócić życie do góry nogami. Domy stoją puste, a ludzie lądują na ulicach, w hotelach lub samochodach, bo nie stać ich na czynsz... chociaż pracują. Jak to możliwe?

Weźmy przykładowo Manhattan. Mediana czynszów wzrosła tam do zawrotnej kwoty 5 tys. dolarów (ok. 19 tys. zł). Jak można przeczytać w raportach The Corcoran Group czy Rent Hop, oznacza to 6 proc. wzrost cen w stosunku do 2025 roku. Jak pośrednicy nieruchomości powiedzieli New York Post, do problemu przyczyniły się inflacja oraz nowe przepisy, m.in.:

ustawa FARE w Nowym Jorku

ustawa o stabilności i ochronie mieszkań

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Z założenia nowe przepisy miały pomóc najemcom, ale w praktyce okazały się przeszkodą. Specjaliści ostrzegają, że nie widać żadnej poprawy i zapowiadają, że z biegiem czasu wynajem mieszkania będzie jeszcze trudniejszy.

- Dwa lata temu najemcy mogli dostać "flex-two", czyli mieszkanie z jedną sypialnią, w którym stawia się ścianę, żeby czynsz był niższy… za jakieś 4000 dolarów miesięcznie. Teraz trzeba płacić co najmniej 5000 dolarów - powiedział Jordan St. John, agent nieruchomości z Manhattan Group.

red. / polsatnews.pl