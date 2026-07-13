Wiek emerytalny zazwyczaj jest kształtowany przez wiele czynników. Najczęściej rządy państw przy jego wyznaczaniu biorą pod uwagę m.in. oczekiwaną długość życia, sytuację demograficzną oraz stan finansów publicznych. Indywidualne uwarunkowania społeczno-gospodarcze sprawiają, że wiek emerytalny znacząco różni się w zależności od kraju.

W tych krajach stawia się na dłuższą pracę

Najwyższy wiek emerytalny występuje głównie w krajach wysoko rozwiniętych, przede wszystkim europejskich (choć na liście znalazła się też Australia i Stany Zjednoczone). Co istotne jest on jednakowy dla kobiet i mężczyzn. Najdłużej trzeba pracować w:

Danii - 67 lat

Grecji - 67 lat

Islandii - 67 lat

Włoszech - 67 lat

Norwegii - 67 lat

Holandii - 67 lat

Australii - 67 lat

Stanach Zjednoczonych - 67 lat dla osób urodzonych w 1960 roku lub później

Tylko rok krócej muszą pracują mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii oraz Belgii. Z kolei próg 65 lat, taki sam jak dla mężczyzn w Polsce, obowiązuje m.in. w Kanadzie oraz Japonii.

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Państwa europejskie coraz częściej decydują się jednak na wydłużanie aktywności zawodowej. Najlepszym tego przykładem jest Dania, której parlament zatwierdził podniesienie wieku emerytalnego do 70 lat dla osób urodzonych po 31 grudnia 1970 roku. Zmiana ma obowiązywać od 2040 roku, a po drodze próg wzrośnie do 68 lat w 2030 roku i 69 lat w 2035 roku.

Podobne zmiany w systemie emerytalnym szykują także Niemcy i Hiszpania. Oba kraje stopniowo podnoszą próg do 67 lat, Francja do 64 lat, a w Wielkiej Brytanii ma on docelowo wynieść 68 lat.

Tam pracuje się najmniej

W większości państw ustawowy wiek emerytalny mieści się w przedziale od 60 do 65 lat. W Mołdawii na przykład wynosi obecnie 62 lata dla kobiet i 63 lata dla mężczyzn. W krajach, w których wiek emerytalny jest niższy, zazwyczaj to kobiety mogę wcześniej zakończyć aktywność zawodową. Do tej grupy należą:

Uzbekistan - 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn

Turkmenistan - 57 lat dla kobiet i 62 lata dla mężczyzn

Białoruś - 58 lat dla kobiet i 63 lata dla mężczyzn

Bangladesz - 59 lat dla obu płci

Indonezja - 59 lat dla obu płci

Reforma emerytalna nie tylko w Europie

Ciekawym przypadkiem są także Chiny. Jeszcze niedawno ustawowy wiek emerytalny wynosił tam 50 lat dla kobiet pracujących fizycznie, 55 lat dla pracownic biurowych oraz 60 lat dla wszystkich mężczyzn.

Według Narodowego Biura Statystycznego Chin (NBS) pod koniec 2023 roku w kraju żyło 296,97 mln osób w wieku co najmniej 60 lat. Ta grupa stanowiła 21,1 proc. całej populacji. Przeciętna długość życia wzrosła zaś do 78,6 roku.

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Niepokojące dane demograficzne spowodowały, że chiński rząd pracował nad reformą emerytalną. Nowe założenia dotyczące wieku emerytalnego weszły w życie od stycznia 2025 roku. Zakłada ona stopniowe podnoszenie dotychczasowych progów wieku odpowiednio do 55, 58 oraz 63 lat. Proces został rozłożony na 15 lat i - podobnie jak w Europie - jest formą ratowania wydolności systemu emerytalnego w obliczu starzejącego się społeczeństwa.

red. / polsatnews.pl