Nieodpowiednia ochrona to prosta droga do przedwczesnego starzenia się, bolesnych oparzeń, a w najgorszym scenariuszu: niebezpiecznych nowotworów skóry. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów za 2023 rok wynika, że nowotwory skóry należą do jednych z najczęściej diagnozowanych w Polsce. Odnotowano 9 170 zachorowań u mężczyzn i 9 668 u kobiet, czyli blisko 19 tys. przypadków (u kobiet to drugi, a u mężczyzn czwarty najczęstszy nowotwór).

Uwaga na niewidzialnego wroga

Promieniowanie ultrafioletowe to fale wysyłane przez Słońce, które dzielą się na dwa groźne dla człowieka typy: UVA i UVB. Te pierwsze (UVA) stanowią większość docierającego promieniowania, przenikają przez chmury oraz szyby i docierają głęboko do skóry właściwej. To one niszczą kolagen, wywołują fotostarzenie i zmarszczki.

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Z kolei promienie UVB działają na powierzchni, odpowiadając za bolesne oparzenia słoneczne i silne stany zapalne. Choć oba rodzaje mają swój udział w uszkodzeniu DNA komórek, to ich wspólne, długofalowe działanie drastycznie zwiększa ryzyko rozwoju np. czerniaka (nowotwór skóry).

Dermatologiczny szyfr

Skrót SPF (Sun Protection Factor) to wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej, który określa, jak skutecznie dany kosmetyk blokuje promieniowanie UVB. W praktyce liczba ta wskazuje, o ile dłużej można bezpiecznie przebywać na słońcu w porównaniu do skóry niechronionej.

Jeśli bez filtra skóra czerwienieje po np. 10 minutach, krem SPF 30 teoretycznie wydłuża ten czas do ok. 300 minut, zatrzymując ok. 97 proc. szkodliwych promieni.

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- Wybierz krem ​​z filtrem przeciwsłonecznym o współczynniku SPF 30 lub wyższym, wodoodporny i zapewniający szerokie spektrum ochrony (promieniowanie UVA i UVB). Jeśli ten krem ​​jest również barwiony i zawiera tlenek żelaza, lepiej zabezpieczysz skórę przed powstawaniem przebarwień. Tlenek żelaza chroni skórę przed widocznym promieniowaniem słonecznym - zaznacza Amerykańska Akademia Dermatologii (AAD) na swojej stronie.

Metoda dwóch palców i zapomniane strefy

Nawet najlepszy krem nie zadziałała, jeżeli nałoży się go zbyt mało. Warto pamiętać o prostej metodzie dwóch palców: na samą twarz i szyję należy wycisnąć dwa grube paski kosmetyku na całą długość palca wskazującego i środkowego (co odpowiada ok. jednej łyżeczce).

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Preparat należy zaaplikować na minimum 15 minut przed wyjściem z domu, dając mu czas na wchłonięcie. Podczas smarowania łatwo zapomnieć o uszach, karku, grzbietach stóp oraz dłoniach, które starzeją się najszybciej. Nie wolno też pomijać ust, tutaj przyda się specjalny pomadkowy sztyft z filtrem minimum SPF 30.

Co istotne, nawet najdokładniejsza aplikacja nie gwarantuje ochrony na cały dzień. Pod wpływem słońca, potu, dotyku czy wody bariera ochronna powoli ulega zatarciu. Krem z filtrem należy nakładać ponownie co dwie godziny, a także natychmiast po każdym wyjściu z wody czy wytarciu skóry ręcznikiem.

red. / polsatnews.pl