Badania przeprowadzone pod kierownictwem Kima Hyun-Seok, opublikowane na początku lipca na łamach magazynu "Clinical Gastroenterology and Hepatology" wskazują, że picie kawy może wiązać się ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju chorób wątroby, w tym nowotworów tego narządu.

Obiecujące wyniki najnowszych badań

Badania przeprowadzono na grupie 354 957 uczestników (którzy na początku obserwacji nie mieli marskości ani raka wątroby), a okres obserwacji trwał średnio 13 lat. Wyniki wskazywały na wyraźny związek; spożycie kawy wiązało się z mniejszym ryzykiem rozwinięcia się chorób wątroby, przy czym wśród osób spożywających pięć filiżanek napoju (lub więcej) dziennie odnotowano zmniejszenie się ryzyka:

marskości wątroby

raka wątrobowokomórkowego

śmiertelności z powodu chorób wątroby

To jedno z najobszerniejszych jak dotąd badań, które może znacząco wpłynąć na profilaktykę schorzeń narządu. Jest istotne dla współczesnej medycyny, ponieważ - jak podaje Medycyna Praktyczna - marskość wątroby dotyczy nawet 10 proc. populacji i jest 11. co do częstości przyczyną zgonów na całym świecie.

Nie chodzi o kofeinę

Wynik badania wskazuje na wyraźny związek pomiędzy spożyciem kawy a zmniejszeniem ryzyka rozwoju chorób wątroby, jednak nie jest do końca jasne, jaki konkretnie składnik (lub składniki) odpowiada za te właściwości. Autorzy badania podkreślają, że wpływ rodzaju kawy czy dodatków do niej, pozostaje nieodkryty.

- Widzimy, że pozytywny wpływ kawy na wątrobę prawdopodobnie nie wynika z kofeiny. Wydaje się, że jest on bardziej związany z właściwościami antyoksydacyjnymi kawy - powiedział cytowany przez CNN, dr Hyun-Seok Kim, kierownik badania z Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles.

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Podobne właściwości miała kawa z kofeiną i bezkofeinowa. Więcej wypitych filiżanek skutkowało m.in. niższym stężeniem tłuszczu wątrobowego. Odkryto też, że słodzenie kawy cukrem i słodzikiem podwyższa markery zapalne organu.

Ile filiżanek kawy dziennie pić?

Według wspomnianego badania konkretna liczba filiżanek kawy spożytej w ciągu dnia obniża ryzyko rozwoju chorób wątroby i w konsekwencji śmierci o określoną wartość procentową. Wygląda to następująco:

1-2 filiżanki - obniżają o 20 proc. ryzyko marskość wątroby, o 24 proc. nowotwór wątroby, o 31 proc. zgon

3-4 filiżanki - o 35 proc. marskość wątroby i nowotwór wątroby, o 41 proc. zgon

5 lub więcej filiżanek - o 32 proc. marskość wątroby, o 47 proc. nowotwór wątroby i o 42 proc. zgon

Autorzy zastrzegają jednak, że nie zalecają spożycia kawy, aby chronić wątrobę. Ten temat najlepiej skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym.

- Nasze odkrycia potwierdzają, że umiarkowane spożycie kawy jest wskazane dla osób, które już ją lubią i dobrze tolerują - powiedział starszy autor badania Ju Dong Yang, lekarz medycyny, dyrektor medyczny Programu Leczenia Raka Wątroby w Cedars-Sinai w komunikacie prasowym. - Nie zalecamy jednak picia kawy wyłącznie w celu ochrony wątroby, opierając się wyłącznie na tym badaniu. Profilaktyka powinna nadal koncentrować się na utrzymaniu prawidłowej masy ciała, ograniczeniu alkoholu, regularnych ćwiczeniach fizycznych oraz kontrolowaniu poziomu cukru we krwi, ciśnienia krwi i cholesterolu - dodał.

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A ile ogólnie filiżanek kawy pić? To tak naprawdę kwestia sporna i tak będzie już zawsze, bo każdy organizm jest inny. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaleca, aby kofeina w codziennej diecie nie przekraczała 400 miligramów, co daje ok. 2-3 filiżanki napoju.

Bibliografia:

Kim, Hyun-Seok et al. Coffee Consumption and Improved Liver Outcomes: Clinical, Imaging, and Proteomic Evidence From the UK Biobank. Clinical gastroenterology and hepatology: the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association, S1542-3565(26)00404-0. 1 Jul. 2026, doi:10.1016/j.cgh.2026.04.035

Polsat News Picie kawy może zmniejszać ryzyko chorób wątroby

red. / polsatnews.pl