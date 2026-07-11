W Świdniku w województwie lubelskim stanęły ule wykonane z bębnów starych pralek. Za przedsięwzięciem stoi Fundacja "Odzyskaj Środowisko", a pszczoły zamieszkujące "elektroule" zapewniają miód, który w ocenie ekspertów można chwalić za wyjątkową czystość.

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- Mamy 13 pasiek edukacyjnych, to jest bardzo ważne, że to nie są pasieki produkcyjne, ale takie pasieki, w których tak naprawdę kształtujemy pewnie postawy, zachowania, nawyki wśród mieszkańców - powiedział Krzysztof Kieszkowski z Fundacji "Odzyskaj Środowisko".

WIDEO: NIETYPOWA MIEJSKA PASIEKA W ŚWIDNIKU

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Elektroule w Świdniku. Pszczoły zamieszkały w bębnach starych pralek

Władze miasta podkreślają, że miejska pasieka ma mieć przede wszystkim wartość edukacyjną i pokazywać mieszkańcom nowe zastosowania rzeczy, które być może zbyt pochopnie uznali za odpady.

- Segregacja jest i ekologiczna i też powoduje, że odpady mniej kosztują. I to tez przedsięwzięcie ma pokazywać - że warto segregować odpady, warto też powtórnie wykorzystywać materiały, które już były zużyte - powiedział burmistrz Świdnika Marcin Dmowski.

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- Myślę, że miód miejski jest czystszy od miodu z pól. Tu się nie używa pestycydów i według badań pszczelarium, które wykonujemy w Puławach, ten miód jest pozbawiony herbicydów - powiedział Krzysztof Kukawski, opiekun miejskiej pasieki w Świdniku.

- Faktycznie jest to najlepszy miód, jaki w życiu jadłem - ocenił burmistrz Dmowski.