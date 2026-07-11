Wysokiej jakości miód prosto z... pralek. Wyjątkowa pasieka w Świdniku

Ciekawostki

W Świdniku do budowy miejskich pasiek wykorzystano elektrośmieci - ule skonstruowane zostały z bębnów starych pralek. Miejska hodowla zapewnia wysokiej jakości, czysty miód, a mieszkańcom przypomina, że odpady mogą znajdować nowe zastosowania i warto je segregować. - Jest to najlepszy miód, jaki w życiu jadłem - powiedział Polsat News burmistrz Świdnika Marcin Dmowski.

Dwa ule o geometrycznych wzorach z czerwonymi elementami, stojące na trawiastym polu. W tle widać ogrodzenie i drzewa.
Polsat News
W Świdniku stanęły "elektroule" wykonane z bębnów starych pralek

W Świdniku w województwie lubelskim stanęły ule wykonane z bębnów starych pralek. Za przedsięwzięciem stoi Fundacja "Odzyskaj Środowisko", a pszczoły zamieszkujące "elektroule" zapewniają miód, który w ocenie ekspertów można chwalić za wyjątkową czystość.

 

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- Mamy 13 pasiek edukacyjnych, to jest bardzo ważne, że to nie są pasieki produkcyjne, ale takie pasieki, w których tak naprawdę kształtujemy pewnie postawy, zachowania, nawyki wśród mieszkańców - powiedział Krzysztof Kieszkowski z Fundacji "Odzyskaj Środowisko".

 

WIDEO: NIETYPOWA MIEJSKA PASIEKA W ŚWIDNIKU

Elektroule w Świdniku. Pszczoły zamieszkały w bębnach starych pralek

Władze miasta podkreślają, że miejska pasieka ma mieć przede wszystkim wartość edukacyjną i pokazywać mieszkańcom nowe zastosowania rzeczy, które być może zbyt pochopnie uznali za odpady.

 

- Segregacja jest i ekologiczna i też powoduje, że odpady mniej kosztują. I to tez przedsięwzięcie ma pokazywać - że warto segregować odpady, warto też powtórnie wykorzystywać materiały, które już były zużyte - powiedział burmistrz Świdnika Marcin Dmowski.

 

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- Myślę, że miód miejski jest czystszy od miodu z pól. Tu się nie używa pestycydów i według badań pszczelarium, które wykonujemy w Puławach, ten miód jest pozbawiony herbicydów - powiedział Krzysztof Kukawski, opiekun miejskiej pasieki w Świdniku.

 

- Faktycznie jest to najlepszy miód, jaki w życiu jadłem - ocenił burmistrz Dmowski.

Maciej Olanicki / polsatnews.pl / Polsat News
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