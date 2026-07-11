W części przypadków barwa ta to zasługa oliwinu. Jest to krzemian, który krystalizuje w magmie i pozostaje na plaży po erozji stożków wulkanicznych, gdy lżejsze frakcje piasku (popiół, szkło wulkaniczne) zostały wypłukane przez fale.

Dlaczego takich miejsc jest tak niewiele? Jak wyjaśnia geolog Siim Sepp z serwisu mineralogicznego Sandatlas, oliwin jest "minerałem niestabilnym w warunkach atmosferycznych", szybko ulega rozkładowi. Aby zdążył utworzyć plażę, droga ziaren z niszczonego klifu do morza musi być krótka, a erozja na tyle szybka, by wciąż dostarczała świeżego materiału.

Plaża Papakōlea na Hawajach

Plaża Papakōlea powstała wewnątrz częściowo zawalonego pierścienia tufowego Puʻu Mahana, liczącego około 49 tys. lat. Fale wciąż podmywają jego ścianę, dostarczając świeżego oliwinu. Lokalnie oliwin nazywany bywa "hawajskim diamentem". Plaża nie jest jednak wieczna. Istnieje tylko dlatego, że ocean niszczy pierścień tufowy; gdy erozja dokończy dzieła, źródło oliwinu się wyczerpie, a piasek straci zielony kolor.

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Papakōlea leży na Big Island, niedaleko Ka Lae (South Point) - najbardziej wysuniętego na południe punktu Stanów Zjednoczonych (USA). Z parkingu trzeba przejść pieszo około czterech kilometrów w jedną stronę. Dodatkowo trasa wiedzie po odsłoniętym, gorącym i wietrznym terenie, bez cienia i punktów z wodą. Pokonując ją przechodzi się jednak obok heiau (hawajskich świątyń), co jest dodatkową atrakcją miejsca.

iStock Plaża Papakōlea na Hawajach, USA

Punta Cormorant w Ekwadorze

Punta Cormorant leży na północnym cyplu wyspy Floreana w archipelagu Galapagos. Obecności oliwinu na tamtejszej plaży nie sposób przeoczyć; mieni się on na złoto i zielono.

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Niewątpliwą atrakcją miejsca są też wygrzewające się w ciepłym słońcu legwany morskie, lęgowe żółwie morskie oraz różowe flamingi. Szlak, z którego można obserwować zwierzęta ma aż 720 metrów.

Plaża Talofofo na Guamie

Talofofo Bay znajduje się na południowo-wschodnim wybrzeżu Guamu, u ujścia rzeki Talofofo. Zielony odcień piasku pochodzi z oliwinu wypłukiwanego z bazaltów oliwinowych wyspy.

Niestety, w tym przypadku zieleń bywa subtelna i widoczna dopiero przy dobrym świetle, a ziarna oliwinu gromadzą się głównie w ciemniejszych, bardziej mulistych partiach plaży. Samo miejsce jest łatwo dostępne, otaczają je malownicze wapienne klify i uchodzi za jedno z lepszych na wyspie do surfowania.

Flickr/ Jonathan Miske Plaża Tolofofo Bay, Guam

Jezioro Hornindalsvatnet w Norwegii

Norweskie jezioro Hornindalsvatnet bywa wymieniane jako europejski przykład miejsca z zielonym piaskiem. Wspomina o nim magazyn Travel + Leisure. Norwegia ma największe na świecie złoża oliwinu.

Zbiornik leży w zachodniej części kraju, między miejscowościami Grodås a Mogrenda. Bez wątpienia to najgłębsze jezioro Europy. Sięga 514 metrów. Jest też jednym z najczystszych akwenów w kraju, ponieważ nie zasilają go wody z topniejących lodowców.

Samo jezioro leży blisko drogi europejskiej E39. Dojazd na miejsce wymaga jednak czasu. Z lotniska w Bergen to około pięciu godzin jazdy samochodem, z Oslo już 6,5 godziny.

red. / polsatnews.pl