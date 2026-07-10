Roślina, którą łatwo pomylić z wyrośniętym koprem, w rzeczywistości osiąga nawet pięć metrów wysokości i produkuje do 100 tys. nasion rocznie. W Polsce jest objęta zakazem uprawy i sprzedaży, a mimo to z roku na rok zajmuje coraz większe tereny.

- Nasiona barszczu Sosnowskiego są bardzo łatwo przenoszone przez człowieka, dlatego gatunek ten wyraźnie się rozprzestrzenia i tworzy coraz liczniejsze ogniska - tłumaczył dr Janusz Mazurek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w rozmowie z PAP. - Z tego względu zagrożenie nim z roku na rok rośnie - dodaje.

Ostrzeżenia w całej Polsce. Sanepid apeluje

Wraz z sezonem letnim kolejne regiony wydają ostrzeżenia. Na początku lipca pilny komunikat dla Podkarpacia wydała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie. Apel o zachowanie środków ostrożności, zwłaszcza na terenach polnych, opublikowało w mediach społecznościowych także Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Barszcz Sosnowskiego stanowi zagrożenie dla zdrowia, ostrzega Sanepid

Miał być paszą dla bydła. Skończyło się ciężkimi poparzeniami

Barszcz Sosnowskiego pochodzi z Kaukazu, skąd w latach 50 i 60 XX wieku trafił do krajów bloku wschodniego jako rzekomo wydajna roślina pastewna. Szybko okazało się jednak, że bydło nie chce go jeść, a ludzie pracujący przy uprawie doznają ciężkich poparzeń. Mimo to roślina była uprawiana jeszcze w latach 80.

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Potoczna nazwa - "zemsta Stalina", nawiązuje wprost do epoki, w której rozpoczęto jej masowy import z ZSRR. Obecnie gatunek jest w UE uznany za inwazyjny i objęty całkowitym zakazem uprawy.

Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego?

Od kopru ogrodowego odróżnia go przede wszystkim rozmiar. Dojrzałe okazy mierzą od dwóch do pięciu metrów, mają grubą łodygę pokrytą fioletowymi plamkami i liście osiągające 150 cm. Za toksyczność odpowiadają furanokumaryny - związki, które pod wpływem promieni UV wiążą się z DNA komórek skóry i wywołują ciężkie oparzenia.

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Zetknięcie z rośliną jest szczególnie niebezpieczne w upalne dni, gdy temperatura aktywuje toksyczne substancje. Ich opary unoszą się wtedy wokół rośliny i do poparzenia może dojść nawet bez kontaktu.

Co robić, gdy go spotkasz

Barszcz Sosnowskiego występuje:

na łąkach, odłogach

przy drogach

wzdłuż rzek

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Najgęściej występuje we wschodniej i centralnej Polsce. Usuwanie go wymaga specjalistycznego sprzętu i odzieży ochronnej, bez nich ryzyko poparzenia jest zbyt duże. W przypadku napotkania rośliny jej lokalizację można zgłosić do urzędu gminy, straży miejskiej pod numerem 986 lub przez formularz na stronie barszcz.edu.pl.

Gdy dojdzie do kontaktu ze skórą, liczy się czas - miejsce należy przemywać letnią wodą z mydłem przez co najmniej 15 minut i przez kolejne 48 godzin nie wystawiać go na słońce. Pojawienie się pęcherzy wymaga konsultacji lekarskiej.

red. / polsatnews.pl