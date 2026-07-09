Doświadczeni poszukiwacze nie przeczesują gładkiego piasku. Bursztyn gromadzi się w pasie wyrzuconych przez fale wodorostów, patyków i muszli, nazywanym na wybrzeżu kidziną. To tam najczęściej trafiają się matowe, nieregularne bryłki.

Pomocna bywa latarka UV. Pod światłem ultrafioletowym bursztyn fluoryzuje żółtozielonkawo i odcina się od kamieni. Z tego powodu część poławiaczy szuka go po zmroku.

Złoto północy czy zwykły kamień. Jak to sprawdzić

Najprostszą metodą na upewnienie się, że znaleźliśmy bursztyn jest szklanka mocno osolonej wody. Bursztyn ma niską gęstość, według Państwowego Instytutu Geologicznego od 0,9 do 1,1 g/cm3, zbliżoną do gęstości wody. W nasyconym roztworze soli okaz utrzymuje się na powierzchni, a kamyk czy szkiełko opada na dno.

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Od Kołobrzegu po Mierzeję Wiślaną. Tu jest go najwięcej

Aby poszukiwania bursztynów zakończyły się sukcesem, trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Eksperci z PIG wskazują, że nadbałtyckie znaleziska to nagromadzenia wtórne.

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Oznacza to, że żywica nie powstała w miejscu, w którym się ją znajduje. Przez miliony lat była wymywana z dawnych osadów przez lodowce oraz rzeki, a kapryśny Bałtyk dokończył dzieła, roznosząc ją wzdłuż linii brzegowej.

Najwięcej okazów trafia się na:

Wybrzeżu Gdańskim

Mierzei Wiślanej

Wyspie Sobieszewskiej

Poszukiwacze cenią też plaże w:

Jantarze

Mikoszewie

Stegnie

Sztutowie

Kątach Rybackich

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Bursztyn pojawia się także na środkowym wybrzeżu, m.in. w rejonie Ustki. W pobliskim Możdżanowie geolodzy udokumentowali złoże bursztynonośne, leży ono jednak w głębi lądu, w krze glacjalnej na głębokości około 11 m, a nie na dnie morza. Bursztyn z tamtejszych plaż pochodzi z rozmywanych przez fale osadów polodowcowych.

Sezon zaczynają sztormy

Najwięcej bursztynu morze wyrzuca od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Istotne są... sztormy. Silny, utrzymujący się wiatr od morza wzburza wodę, rozrusza dno i wypłukuje bursztyn z osadów. Lekki, oddziela się od cięższego piasku i żwiru, a fale wynoszą go na brzeg razem z wodorostami.

Najwięcej okazów pojawia się wczesnym rankiem, tuż po sztormie, gdy morze się uspokaja. Zbieranie bursztynu na własny użytek jest w Polsce legalne. Poszukiwania na większą skalę, z użyciem sprzętu, wymagają zezwolenia.

red.