Jak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i serwisu Travelist.pl, wakacyjne wyjazdy planuje 79 proc. Polaków, a co druga z tych osób wybiera Bałtyk. Niestety, w trakcie letniego wypoczynku łatwo zapomnieć o potencjalnych zagrożeniach. Dlatego przed wejściem do wody należy zwrócić uwagę na kolor wywieszonej flagi.

Biała i czerwona flaga. Kiedy można wejść do wody?

Znaczenie dwóch podstawowych flag reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag:

Biała flaga - kąpiel jest dozwolona, ponieważ warunki w wodzie są bezpieczne, a na kąpielisku dyżuruje ratownik

Czerwona flaga - zakaz wchodzenia do wody ze względu na: niską temperaturę wody (poniżej 14 st. Celsjusza), ograniczoną widoczność (do 50 m), silny wiatr (powyżej 5 stopni w skali Beauforta), występowanie dużych fal (powyżej 70 cm), silne prądy wsteczne, trwającą akcję ratowniczą, dużą prędkość nurtu (powyżej 1 m/s), chemiczne lub biologiczne skażenie wody, wyładowania atmosferyczne

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Z kolei brak flagi oznacza, że kąpielisko nie jest strzeżone, dlatego nikt nie kontroluje warunków panujących w wodzie.

Fioletowa flaga na plaży. Ostrzeżenie przed zwierzętami

Fioletowa flaga nie informuje o tym, czy kąpiel jest dozwolona, lecz o zagrożeniu czyhającym w wodzie. Gdy powiewa na wieży ratowniczej (zamiennie stosuje się też baner z meduzą), oznacza, że w morzu pojawiły się skupiska meduz lub innych zwierząt morskich. Kontakt z nimi bywa niebezpieczny, dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność.

Inne kolory flag, które warto znać

Spędzając czas w nadmorskich kurortach, można się czasami spotkać z innymi kolorami flag:

Żółty - sygnalizuje warunki umiarkowanie niebezpieczne, a więc konieczna jest wzmożona czujność

Czarny - podobnie jak czerwona oznacza zakaz kąpieli

Zielony - podobnie jak biała informuje, że kąpiel jest dozwolona, a plaży pilnują ratownicy

Niebieski - jest to międzynarodowe oznaczenie czystości i jakości plaż "Blue Flag"

Zwracaj uwagę też na sygnały dźwiękowe

Na plaży warto reagować nie tylko na flagi, ale też na sygnały dźwiękowe ratowników. Jak przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia, dwa krótkie gwizdki mogą oznaczać upomnienie dla osób, które łamią zasady bezpieczeństwa, albo informację dla innego ratownika, że potrzebna jest interwencja. Trzy gwizdki to już sygnał rozpoczęcia akcji ratowniczej.

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Na wielu akwenach działają też dodatkowe systemy ostrzegania.

- System powiadamiania o zagrożeniach na wodzie jest bardzo rozbudowany [...]. Pływając lub korzystając ze sprzętu wodnego, należy zwracać uwagę na sygnały świetlne umieszczone na słupach. Bardzo dobrze działa także system alertów SMS-owych, dzięki którym można otrzymać informację o zbliżającym się zagrożeniu, na przykład załamaniu pogody [...] - poinformował Łukasz Rozbicki, ratownik medyczny i koordynator zespołów wodnych Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach, cytowany przez NFZ.

Bezpieczeństwo w wodzie

W przypadku niebezpiecznych zdarzeń w wodzie warto mieć zapisane w telefonie specjalne numer alarmowy do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego - 601 100 100, który działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przez cały rok. Trzeba jednak pamiętać, że numery alarmowe są przeznaczone wyłącznie do zgłaszania sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu i nie należy wykorzystywać ich w innych sprawach.

Podczas wypoczynku nad wodą przydatna będzie też aplikacja, którą sieć Plus stworzyła wraz ze służbami ratowniczymi. Aplikacja Ratunek wysyła sygnał SOS i udostępnia ratownikom lokalizację potrzebującego pomocy oraz aktualny stan baterii telefonu. "Najważniejszą jej zaletą jest bezpośrednie połączenie z najbliższym Centrum Koordynacji, co gwarantuje szybkie i skuteczne wdrożenie działań ratunkowych. Wystarczą tylko 3 kliknięcia, aby uratować komuś życie" - informuje operator. Aplikacja dostępna jest dla użytkowników wszystkich sieci komórkowych.

Polsat News

red. / polsatnews.pl