Magazyn "Plane and Pilot" podaje, że w ciągu ostatnich 60 lat w Trójkącie Nevady zaginęło ok. 2000 samolotów. Jest to jednak liczba mocno kwestionowana. Sami eksperci lotniczy uważają ją za zawyżoną.

- Gdyby doszło do tak wielu katastrof, nie jestem pewien, czy ktokolwiek w małym samolocie przelatywałby nad tym obszarem. Szacuję, że było ich od 100 do 500 - powiedział w wywiadzie dla Casino.org Dan Bubb, były pilot linii lotniczych i historyk lotnictwa na Uniwersytecie w Nevadzie.

Dla porównania, według encyklopedii Britannica w Trójkącie Bermudzkim zniknęło ok. 50 statków i 20 samolotów.

Fantastyczne i przerażające teorie dotyczące zaginionych lotów

Na przestrzeni lat wokół Trójkąta Nevady narosło mnóstwo legend związanych między innymi ze znajdującą się w pobliżu Strefą 51 będącą ośrodkiem rządowym. Internauci na popularnych forach dyskusyjnych doszukują się paranormalnych zdarzeń czy incydentów wokół tej strefy, których nie da się wytłumaczyć w naturalny sposób.

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- Trójkąt Nevada to nevadzka wersja Trójkąta Bermudzkiego, która rozciąga się od Reno przez Fresno do Vegas, a do tego obszar ten uchodzi za najbardziej paranormalny (duchy, kosmici itp.) region w kraju. Czuję niepokój, kiedy latam do i z Reno, nawet jeśli to nieprawda - pisze jeden z użytkowników Reddita.

Zwolennicy tych teorii wskazują, że zaginięcia rozpoczęły się mnie więcej w tym samym czasie, co otworzenie wspomnianego ośrodka rządowego. Niektórzy przywołują teorię Alberta Einsteina mówiącą, że przestrzeń i czas są ze sobą splecione, tworząc czterowymiarową czasoprzestrzeń - twierdzą, że Trójkąt Nevady i podobne miejsca powstały z powodu pęknięć w tej czasoprzestrzeni, tworząc tajemnicze portale.

Liczne przypadki śmierci pilotów oraz "zaginięcia" wraków w tym regionie da się jednak wytłumaczyć w racjonalny sposób.

Zaginięcia wiążą się z trudnymi warunkami atmosferycznymi

Na temat Trójkąta Nevady wypowiedział się Paul Hamilton, który lata od ponad 40. lat jako pilot i instruktor lotniczy. - Nie ma w tym żadnej magii, nie ma niczego tajemniczego, ani wielkiego potwora, który dopadnie każdego - przekazał.

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Jego zdanie podziela wspomniany wcześniej Dan Bubb. Wskazuje on przede wszystkim na góry Sierra Nevada, gdzie warunki atmosferyczne potrafią się zmieniać w sposób zupełnie nieprzewidywalny. Szczególnie niebezpieczne są według niego silne prądy wstępujące i zstępujące.

Powodów jest zresztą więcej. Na dużej wysokości rozrzedzone powietrze odbiera maszynom siłę nośną, moc silnika i zdolność przyspieszania. Do tego dochodzą błędy i brak doświadczenia w lataniu w górach, a także rozmieszczone w regionie wojskowe strefy zakazane, omijając je, piloci bywają zmuszeni do przelotów nad najtrudniejszym terenem Sierra Nevada.

Głośne zaginięcia w Trójkącie Nevady

Historia regionu sięga daleko wstecz. W grudniu 1943 roku podczas nocnego lotu szkoleniowego z Fresno zniknął bombowiec B-24 nazywany "Lucky Lee". Jego wrak odnaleziono w górach dopiero po latach.

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Ze współczesnych czasów, jednym z najgłośniejszych zaginięć w tym regionie było zniknięcie Steve’a Fossetta, które miało miejsce 3 września 2007 roku. Podczas poszukiwań doświadczonego lotnika znaleziono osiem miejsc katastrof dotychczas niezidentyfikowanych. Niektóre z nich miały dziesiątki lat.

New York Times poinformował, że Fossett został znaleziony dopiero w październiku 2008 roku w górach w pobliżu Mammoth Lakes w Kalifornii. Turysta odkrył jego przedmioty osobiste oraz szczątki. Dochodzenie przeprowadzone przez Narodową Radę Bezpieczeństwa Transportu wykazało, że przyczyną katastrofy były wspomniane przez Bubb’a prądy zstępujące z gór.

red. / polsatnews.pl