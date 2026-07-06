Po kilku dniach ciepłych opadów przyszły pierwsze większe zbiory. Mapa zgłoszeń na portalu grzyby.pl i relacje w sieci wskazują, że w wielu miejscach grzyby już się pokazały. Sytuacja nie wygląda jednak wszędzie tak samo.

Wielkie grzybobranie w kilka godzin?

O wysypie świadczy popularne w sieci nagranie z profilu "Skarby lasu". Jak relacjonuje jego autor, w zeszłym tygodniu w Wielkopolsce udało mu się zebrać kosze pełne grzybów.

- Coś niesamowitego. 1 lipca 2026 i grzybowe eldorado w Wielkopolsce. Dwa pełne kosze borowików usiatkowanych, dodatkowo kurki i gołąbki - relacjonuje autor wideo. Materiał zebrał już ponad 11 tys. reakcji, a pod nagraniem pojawiło się blisko 603 komentarzy. Część internautów gratulowała zbiorów, inni z niedowierzaniem zadawali pytanie, gdzie znajdowały się takie zbiory.

"Skarby lasu" Facebook

O owocnym grzybobraniu i to w zaledwie kilka godzin, informują także użytkownicy serwisu grzyby.pl.

- Witam grzybnietych, dziś trochę ponad godzinkę po pracy jeden lasek pięć litrów kurek i widziałem jednego usiatka. Zaczyna się eldorado kurkowe. Niech jeszcze przepada i będzie super - opisał swój krótki wypad użytkownik 2 lipca z powiatu sępoleńskiego

ZOBACZ: "Mógł być wart tyle, co całe stado krów". Znalezisko w gdańskim lesie ma niemal 3 tys. lat

Podobne sygnały napływają z innych regionów.

- W dwie godziny udało się wypatrzyć 15 kozaków babek, spełniających moje wybredne oczekiwania. Co najmniej drugie tyle pozostało tam, gdzie wyrosły. Z innych grzybów, które widziałem, to gołąbki białe, zielone, czerwone. Pokazały się muchomory czerwonawe. To dopiero początek - napisał użytkownik z powiatu częstochowskiego.

Grzybowa mapa Polski. Te gatunki pojawiają się w lasach

Sytuację w lasach dobrze oddaje grzybowy radar na stronie Grzyby.pl. Z danych za okres od 29 czerwca do 5 lipca 2026 roku wynika, że najliczniejsze doniesienia odnotowano w województwach:

kujawsko-pomorskim (8 raportów)

małopolskim (8 raportów)

śląskim (8 raportów)

dolnośląskim (6 raportów)

wielkopolskim (5 raportów)

zachodniopomorskim (5 raportów)

Pojedyncze zbiory znaleziono w województwach lubuskim, mazowieckim, pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, a także podkarpackim i podlaskim. W tym okresie grzybów nie odnotowano w województwach lubelskim, łódzkim i opolskim.

ZOBACZ: Gdzie jest wysyp grzybów w Polsce? Tutaj warto jechać z koszykiem

W relacjach grzybiarzy najczęściej pojawiają się kurki, czyli pieprzniki jadalne. W lasach spotykane są także borowiki szlachetne, borowiki usiatkowane, borowiki ceglastopore, koźlarze, gołąbki, maślaki i podgrzybki.

Choć w niektórych regionach pojawił się wysyp grzybów, są również miejsca, w których upalne dni z temperaturą sięgającą 40 stopni Celsjusza, zablokowały niemal całkowicie wzrost.

Grzybiarze informują też o owocnikach robaczywych, popękanych od upału i "wyschniętych na wiór". Niektórzy z nich wręcz alarmują, opisując lasy jako smutne "cmentarzyska uschniętych grzybów".

red. / polsatnews.pl