Po upałach w lasach drgnęło. Grzybiarze pokazują pierwsze zbiory

Ciekawostki

Z początkiem lipca w mediach społecznościowych i na forach zaczęły pojawiać się posty, zdjęcia, a także rolki prezentujące pełne kosze grzybów. Z relacji grzybiarzy wynika, że w niektórych częściach kraju nastąpił długo wyczekiwany wysyp borowików, maślaków, gołąbków czy kurek.

Osoba trzymająca wiklinowy koszyk pełen grzybów w lesie.
iStock
  • W wielu miejscach w Polsce dzięki wyższym temperaturom i obfitym opadom deszczu pojawiły się grzyby
  • Nagrania i relacje grzybiarzy świadczą o obfitych zbiorach borowików, kurek i gołąbków w Wielkopolsce i innych regionach
  • Najwięcej zgłoszeń dotyczących grzybów odnotowano w województwach kujawsko-pomorskim, małopolskim i śląskim
  • W niektórych regionach upały zablokowały wzrost grzybów, prowadząc do zbiorów w złym stanie lub ich braku

Po kilku dniach ciepłych opadów przyszły pierwsze większe zbiory. Mapa zgłoszeń na portalu grzyby.pl i relacje w sieci wskazują, że w wielu miejscach grzyby już się pokazały. Sytuacja nie wygląda jednak wszędzie tak samo. 

Wielkie grzybobranie w kilka godzin? 

O wysypie świadczy popularne w sieci nagranie z profilu "Skarby lasu". Jak relacjonuje jego autor, w zeszłym tygodniu w Wielkopolsce udało mu się zebrać kosze pełne grzybów. 

 

Coś niesamowitego. 1 lipca 2026 i grzybowe eldorado w Wielkopolsce. Dwa pełne kosze borowików usiatkowanych, dodatkowo kurki i gołąbki relacjonuje autor wideo. Materiał zebrał już ponad 11 tys. reakcji, a pod nagraniem pojawiło się blisko 603 komentarzy. Część internautów gratulowała zbiorów, inni z niedowierzaniem zadawali pytanie, gdzie znajdowały się takie zbiory. 

 

"Skarby lasu" Facebook

 

O owocnym grzybobraniu i to w zaledwie kilka godzin, informują także użytkownicy serwisu grzyby.pl. 

 

Witam grzybnietych, dziś trochę ponad godzinkę po pracy jeden lasek pięć litrów kurek i widziałem jednego usiatka. Zaczyna się eldorado kurkowe. Niech jeszcze przepada i będzie super - opisał swój krótki wypad użytkownik 2 lipca z powiatu sępoleńskiego 

 

ZOBACZ: "Mógł być wart tyle, co całe stado krów". Znalezisko w gdańskim lesie ma niemal 3 tys. lat

 

Podobne sygnały napływają z innych regionów. 

 

W dwie godziny udało się wypatrzyć 15 kozaków babek, spełniających moje wybredne oczekiwania. Co najmniej drugie tyle pozostało tam, gdzie wyrosły. Z innych grzybów, które widziałem, to gołąbki białe, zielone, czerwone. Pokazały się muchomory czerwonawe. To dopiero początek napisał użytkownik z powiatu częstochowskiego.

 

 

 

Grzybowa mapa Polski. Te gatunki pojawiają się w lasach 

Sytuację w lasach dobrze oddaje grzybowy radar na stronie Grzyby.pl. Z danych za okres od 29 czerwca do 5 lipca 2026 roku wynika, że najliczniejsze doniesienia odnotowano w województwach: 

  • kujawsko-pomorskim (8 raportów) 
  • małopolskim (8 raportów) 
  • śląskim (8 raportów) 
  • dolnośląskim (6 raportów) 
  • wielkopolskim (5 raportów) 
  • zachodniopomorskim (5 raportów) 

Pojedyncze zbiory znaleziono w województwach lubuskim, mazowieckim, pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, a także podkarpackim i podlaskim. W tym okresie grzybów nie odnotowano w województwach lubelskim, łódzkim i opolskim.

 

ZOBACZ: Gdzie jest wysyp grzybów w Polsce? Tutaj warto jechać z koszykiem

 

W relacjach grzybiarzy najczęściej pojawiają się kurki, czyli pieprzniki jadalne. W lasach spotykane są także borowiki szlachetne, borowiki usiatkowane, borowiki ceglastopore, koźlarze, gołąbki, maślaki i podgrzybki. 

 

Choć w niektórych regionach pojawił się wysyp grzybów, są również miejsca, w których upalne dni z temperaturą sięgającą 40 stopni Celsjusza, zablokowały niemal całkowicie wzrost. 

 

Grzybiarze informują też o owocnikach robaczywych, popękanych od upału i "wyschniętych na wiór". Niektórzy z nich wręcz alarmują, opisując lasy jako smutne "cmentarzyska uschniętych grzybów".  

red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BOROWIKICIEKAWOSTKIGRZYBOBRANIEGRZYBYJESIEŃKURKILASYSIERPIEŃWIELKOPOLSKA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 