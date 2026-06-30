Balony z helem pojawiają się na festynach, urodzinach, piknikach i rodzinnych imprezach. Sytuacje opisywane w różnych krajach potwierdzają jednak, że zabawa z nimi nie zawsze kończy się jedynie śmiechem.

Co dzieje się z organizmem podczas wdychania helu z balona?

Lekarze podkreślają, że hel sam w sobie nie jest gazem toksycznym. Nie oznacza to jednak, że jego wdychanie jest bezpieczne. Problem polega na tym, że podczas wdychania helu do płuc trafia gaz, który wypiera tlen potrzebny organizmowi do oddychania. W efekcie może dojść do niedotlenienia, a także uszkodzenia płuc lub zatoru. W najcięższych przypadkach taka zabawa może doprowadzić nawet do śmierci.

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Gdy zabawa zmienia się w tragedię

Według danych zebranych w publikacji "Helium inhalation injuries managed at emergency departments" oszacowano, że w latach 2000-2019 w Stanach Zjednoczonych miało miejsce 2186 urazów związanych ze wdychaniem helu. Większość poszkodowanych stanowili chłopcy w wieku od 6 do 12 lat, u których wystąpiły omdlenia lub zawroty głowy (po badaniach zostali oni wypisani z oddziału ratunkowego).

Do śmiertelnego wypadku doszło 27 kwietnia 2024 roku w Wielkiej Brytanii. Jak podaje serwis People, ośmioletni Joshua Dunbar po urodzinach zabrał do pokoju foliowy balon w kształcie cyfry osiem, a następnie nieświadomie wdychał hel z balonu. Rodzice rozpoczęli reanimację, którą później przejęli ratownicy medyczni, jednak chłopca nie udało się uratować. Dziecko zmarło wskutek uduszenia.

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Rodzice dotknięci tą tragedią stworzyli petycję zakazującą sprzedaży balonów wypełnionych helem, obecnie zebrała 3659 podpisów. Dokument opublikowano 5 maja 2026 na stronie brytyjskiego parlamentu.

W swoim apelu do rządu podkreślają, że balony te są cichymi zabójcami, ponieważ nie muszą być opatrzone żadnymi ostrzeżeniami. Ich zdaniem wprowadzenie odpowiednich regulacji i większa świadomość zagrożeń mogłyby zapobiec podobnym tragediom.

Groźne przypadki po zabawie balonem z helem także w Polsce

W 2017 roku serwis eDziecko jako pierwszy opisywał historię 7-latka z Polski, który rozciął balon z helem. Gdy matka znalazła dziecko w pokoju, chłopiec miał siną twarz i nie oddychał. Kobieta rozpoczęła resuscytację, po której dziecko odzyskało oddech. Jak później tłumaczył chłopiec, chciał po prostu "gadać helem".

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Do niebezpiecznej sytuacji doszło również w 2018 roku. Jak poinformował serwis Mamadu, 3-letni chłopiec podczas zabawy kilkakrotnie zaciągnął się helem z balonu. Po pewnym czasie dziecko zaczęło źle się czuć, a wieczorem pojawił się silny ból głowy. Chłopiec trafił do szpitala, gdzie lekarze podejrzewali niedotlenienie mózgu lub chemiczne zapalenie płuc.

Do objawów mogących świadczyć o zatruciu helem należą dodatkowo:

zawroty głowy

trudności z oddychaniem

zaburzenia świadomości

utrata przytomności

Jeśli takie symptomy pojawią się u dziecka po zabawie balonem wypełnionym helem, należy wezwać pogotowie lub, jak najszybciej udać się z nim do szpitala.

Bibliografia:

Forrester M. B. (2021). Helium inhalation injuries managed at emergency departments. Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 59(2), 138–141. https://doi.org/10.1080/15563650.2020.1776871

red. / polsatnews.pl