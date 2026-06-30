Surowa pigwa jest cierpka, ale prawie każda babcia wiedziała, jak przyrządzić z niej prawdziwe delicje. Syropy, dżemy czy słynne nalewki z tego owocu znajdowały się niemal we wszystkich spiżarniach okresu PRL-u. Dziś wraca do łask i to nie tylko jako nostalgiczne wspomnienie z dzieciństwa. Odpowiednio obrobiona, potrafi opóźnić procesy starzenia się organizmu oraz przynieść ulgę zmęczonym jelitom.

Pigwa to pogromca wolnych rodników

Pigwa zawiera mnóstwo przeciwutleniaczy (w tym flawonole, np. kwercetynę i kemferol), które zmniejszają stany zapalne, stres metaboliczny, a także chronią komórki przed zniszczeniami wywoływanymi przez wolne rodniki (niestabilne cząsteczki, które odpowiadają między innymi za rozwój chorób nowotworowych).

Według autorów przeglądu w czasopiśmie Diseases (2016), kwercetyna i kemferol to "składniki owoców, warzyw, herbaty i wina, które mogą zmniejszać ryzyko choroby wieńcowej i nowotworów". Przeciwutleniaczom przypisuje się też wpływ na spowolnienie starzenia.

Naturalny balsam dla zmęczonych jelit

Pigwa od lat jest stosowana w medycynie ludowej i tradycyjnej w leczeniu zaburzeń trawiennych o rozmaitym podłożu. To skuteczny sposób w walce z dolegliwościami tego typu ze względu na zawartość pektyn oraz garbników:

pektyny to rodzaj błonnika rozpuszczalnego w wodzie, który działa jak miotełka, oczyszczając jelita z zalegających w zakamarkach resztek niestrawionych pokarmów

garbniki wykazują działanie przeciwzapalne i antybakteryjne, to one odpowiadają za cierpki smak owocu

Jak podkreślają autorzy przeglądu opublikowanego w czasopiśmie Frontiers in Pharmacology (2016), za zdolność pigwy do naprawy uszkodzeń jelit w stanach zapalnych odpowiadają obecne w owocu związki fenolowe (kwas chlorogenowy oraz flawonoidy takie jak kwercetyna, rutyna i kemferol), dzięki ich działaniu antyoksydacyjnemu i przeciwzapalnemu.

ZOBACZ: Książki z PRL-u zyskują na wartości. Kolekcjonerzy płacą po kilkanaście tysięcy złotych

W swoich wnioskach badacze podsumowują, że pigwa to "roślina lecznicza z rodziny różowatych, która przyciągnęła uwagę badaczy ze względu na zastosowania w medycynie ludowej oraz cenne związki biologicznie czynne". Jak zaznaczają "istnieje ogromna potrzeba wyodrębnienia potencjalnych związków bioaktywnych z pigwy w celu opracowania nowych, bezpieczniejszych i tańszych leków".

Niektóre badania wskazują również, że związki roślinne zawarte w pigwie mogą pomóc w profilaktyce oraz leczeniu wrzodów żołądka. Wspomniany przegląd przytacza badanie laboratoryjne (2011), w którym 10-procentowy sok z pigwy hamował wzrost bakterii Helicobacter pylori, odpowiedzialnej za rozwój wrzodów.

Ile kalorii ma pigwa?

Według danych amerykańskiej bazy żywieniowej USDA 100 g pigwy dostarcza około 57 kcal. W tej samej porcji znajdziemy 0,4 g białka, zaledwie 0,1 g tłuszczu i 15,3 g węglowodanów, w tym 1,9 g błonnika. Ze składników mineralnych wyróżnia się potas (197 mg), a uzupełnieniem jest witamina C (15 mg).

ZOBACZ: Gdzie jest wysyp grzybów w Polsce? Tutaj warto jechać z koszykiem

Jak dodać pigwę do codziennej diety?

Najprostszym sposobem na przemycenie pigwy do codziennej diety jest picie pigwowego syropu do wody lub herbaty. Swobodnie można ją traktować jako zamiennik cytryny. Pokrojone w cienkie plasterki owoce (bez gniazd nasiennych) wystarczy ułożyć w słoiku, zasypując je warstwami cukru lub zalewając miodem. Taki sok jest idealnym dodatkiem do naparów zimą czy wody z lodem latem.

Ze względu na dużą zawartość pektyn, pigwa gęstnieje bez dodawania żelatyny, dlatego to bardzo wdzięczny owoc do przygotowywania musów czy konfitur. Taki dodatek wspaniale komponuje się z poranną owsianką albo z wytrwanie przygotowywanym mięsem.





Bibliografia:

Ashraf, M. U., Muhammad, G., Hussain, M. A., & Bukhari, S. N. (2016). Cydonia oblonga M., A Medicinal Plant Rich in Phytonutrients for Pharmaceuticals. Frontiers in pharmacology, 7, 163. DOI: 10.3389/fphar.2016.00163 Babarikina A., Nikolajeva V., Babarykin D., Anti-Helicobacter Activity of Certain Food Plant Extracts and Juices and Their Composition in Vitro, Food and Nutrition Sciences" 2011, t. 2, s. 868–877. DOI: 10.4236/fns.2011.28118. Griffiths, K., Aggarwal, B. B., Singh, R. B., Buttar, H. S., Wilson, D., & De Meester, F. (2016). Food Antioxidants and Their Anti-Inflammatory Properties: A Potential Role in Cardiovascular Diseases and Cancer Prevention. Diseases (Basel, Switzerland), 4(3), 28. DOI: 10.3390/diseases4030028

red. / polsatnews.pl