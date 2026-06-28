Z niemieckich pociągów znikają frytki. Wszystko przez walkę z klimatem

Rzecznik kolei w rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Zeitung" wyjaśnił, że kolej rezygnuje z mrożonek w swoich pokładowych bistrach, bo ma to "zapewnić większą niezawodność i uprościć obsługę gastronomiczną na pokładzie". W tle znajduje się rozporządzenie Unii Europejskiej.

Nowe normy przegoniły frytki z wagonów

Frytki od dawna cieszyły się popularnością wśród podróżnych korzystających z usług przewoźnika Deutsche Bahn. Dlaczego zatem zostały wycofane? Przyczyną jest rozporządzenie 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014, które ma na celu ochronę klimatu.

Szkodliwe gazy fluorowane wymienione w rozporządzeniu są wykorzystywane w zamrażarkach, z których korzysta DB. Mają silny potencjał cieplarniany, dlatego unijne prawo nakazuje stopniowe ograniczanie ich stosowania. Jak podaje Tagesschau, przepisy nie zakazują wprost zamrażarek, ale powodują, że stare systemy chłodnicze stają się coraz mniej opłacalne i wymagają wymiany.

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Przewoźnik rozważał wykorzystanie do mrożenia naturalnych gazów (propan lub dwutlenek węgla), jednak modernizowanie swojej infrastruktury w wagonach gastronomicznych okazało się skomplikowane, drogie, a w związku z tym - nieopłacalne.

Co zamiast frytek? Deutsche Bahn oferuje ćwiartki ziemniaczane (Kartoffelecken) podawane z ketchupem, sosem czosnkowym lub majonezem. Osobno przekąska kosztuje 5,90 euro, czyli ok. 25 zł.

Czy z pociągów znikną też inne potrawy? Pasażerowie nie kryją oburzenia

Z powodu rozporządzenia z niemieckich pociągów znikną również kostki lodu. Do końca roku zamrażarki mają zostać w dużej części wymienione na klasyczne lodówki. Jak informuje Berliner Kurier, los lodów i niektórych ciast jest jeszcze niepewny.

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Rezygnacja z frytek nie przeszła bez echa. Jak informuje "FAZ", w sieci pojawiły się zarówno głosy zadowolenia z nowej propozycji, jak i komentarze osób, które wolałyby, aby klasyczne frytki pozostały w menu. Dla Deutsche Bahn była to jednak popularna pozycja, w pociągach IC i ICE sprzedawano rocznie około 600 tys. porcji.

red. / polsatnews.pl