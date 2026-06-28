Nie masz klimatyzacji, a w domu nie da się wytrzymać? Trik za grosze schładza pokój
Gdy upał daje się we znaki, a na klimatyzację nie ma pieniędzy, trzeba szukać domowych rozwiązań na obniżenie domowej temperatury. Podpowiadamy pewien trik. Z butelki, wentylatora i odrobiny wody da się w kilka minut złożyć prosty klimatyzator.
Ostatnie dni dają mocno popalić pod kątem temperatury. IMGW wydaje kolejne ostrzeżenia przed ekstremalnym upałami i spodziewa się rekordu wszech czasów temperatury w Polsce, a straż pożarną i policję postawiono w stan gotowości.
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Jak więc sobie radzić w takim okresie? Istnieją patenty na każdą kieszeń.
Lodowa konstrukcja za grosze. Zrobisz ją w domu
Złożenie domowej "klimatyzacji" jest stosunkowo proste. Bazą całego systemu jest zwykła, plastikowa butelka po napoju lub wodzie o pojemności dwóch litrów.
Należy napełnić ją wodą do ok. 3/4 wysokości (zostawienie wolnej przestrzeni jest bardzo ważne, ponieważ zamarzająca woda zwiększa objętość i mogłaby rozsadzić plastik). Tak przygotowaną butelkę trzeba umieścić na kilka godzin w zamrażalniku, aż zamieni się w twardą bryłę lodu (w standardowej zamrażarce potrwa to od 4 do 6 godzin). Warto przygotować od razu kilka butelek, aby mieć zapas.
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Gdy lód już zamarznie, butelkę należy owinąć zimną, wilgotną ściereczką i postawić na płytkiej tacce lub talerzu, który zbierze skraplającą się wodę. Całość trzeba umieścić przed wentylatorem, tak aby strumień powietrza uderzał w "lodową barierę".
Oczywiście to tylko doraźny sposób. Wentylator sam w sobie nie obniży temperatury powietrza niczym prawdziwy klimatyzator. Wprawi je tylko w ruch. Niemniej, wystarczy usiąść w jego zasięgu, żeby poczuć wyraźną ulgę.
Domowe triki na upał
Są też mniej oczywiste patenty. Przykładowo, znana od lat metoda egipska. Polega na namoczeniu prześcieradła lub ręcznika w zimnej wodzie i przykryciu się nim. Wilgotna tkanina pobiera ciepło z ciała.
Skoro mowa o prześcieradle, innym patentem jest namoczenie go w wodzie, a następnie zawieszenie w oknie. Wpadające z zewnątrz powietrze będzie się schładzało, przechodząc przez mokrą tkaninę.
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Oprócz wspomnianych sposobów, warto również zastosować się do kilku wskazówek:
- W ciągu dnia okna powinny pozostać zamknięte i zasłonięte roletami, żaluzjami lub grubymi zasłonami (a już zwłaszcza od strony południowej i zachodniej)
- Wietrzyć najlepiej wieczorem i w nocy, gdy temperatura na zewnątrz spada, a otwarcie okien po przeciwnych stronach mieszkania tworzy chłodzący przeciąg
- W największy upał lepiej ograniczyć używanie piekarnika, kuchenki i komputera, które dokładają swoją cegiełkę do wyższej temperatury pomieszczenia
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