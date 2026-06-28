Ostatnie dni dają mocno popalić pod kątem temperatury. IMGW wydaje kolejne ostrzeżenia przed ekstremalnym upałami i spodziewa się rekordu wszech czasów temperatury w Polsce, a straż pożarną i policję postawiono w stan gotowości.

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Jak więc sobie radzić w takim okresie? Istnieją patenty na każdą kieszeń.

Lodowa konstrukcja za grosze. Zrobisz ją w domu

Złożenie domowej "klimatyzacji" jest stosunkowo proste. Bazą całego systemu jest zwykła, plastikowa butelka po napoju lub wodzie o pojemności dwóch litrów.

Należy napełnić ją wodą do ok. 3/4 wysokości (zostawienie wolnej przestrzeni jest bardzo ważne, ponieważ zamarzająca woda zwiększa objętość i mogłaby rozsadzić plastik). Tak przygotowaną butelkę trzeba umieścić na kilka godzin w zamrażalniku, aż zamieni się w twardą bryłę lodu (w standardowej zamrażarce potrwa to od 4 do 6 godzin). Warto przygotować od razu kilka butelek, aby mieć zapas.

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Gdy lód już zamarznie, butelkę należy owinąć zimną, wilgotną ściereczką i postawić na płytkiej tacce lub talerzu, który zbierze skraplającą się wodę. Całość trzeba umieścić przed wentylatorem, tak aby strumień powietrza uderzał w "lodową barierę".

Oczywiście to tylko doraźny sposób. Wentylator sam w sobie nie obniży temperatury powietrza niczym prawdziwy klimatyzator. Wprawi je tylko w ruch. Niemniej, wystarczy usiąść w jego zasięgu, żeby poczuć wyraźną ulgę.

Domowe triki na upał

Są też mniej oczywiste patenty. Przykładowo, znana od lat metoda egipska. Polega na namoczeniu prześcieradła lub ręcznika w zimnej wodzie i przykryciu się nim. Wilgotna tkanina pobiera ciepło z ciała.

Skoro mowa o prześcieradle, innym patentem jest namoczenie go w wodzie, a następnie zawieszenie w oknie. Wpadające z zewnątrz powietrze będzie się schładzało, przechodząc przez mokrą tkaninę.

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Oprócz wspomnianych sposobów, warto również zastosować się do kilku wskazówek:

W ciągu dnia okna powinny pozostać zamknięte i zasłonięte roletami, żaluzjami lub grubymi zasłonami (a już zwłaszcza od strony południowej i zachodniej)

Wietrzyć najlepiej wieczorem i w nocy, gdy temperatura na zewnątrz spada, a otwarcie okien po przeciwnych stronach mieszkania tworzy chłodzący przeciąg

W największy upał lepiej ograniczyć używanie piekarnika, kuchenki i komputera, które dokładają swoją cegiełkę do wyższej temperatury pomieszczenia

red. / polsatnews.pl