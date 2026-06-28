Ogłoszenie wystawione przez Rothenschloss GmbH błyskawicznie obiegło internet, wzbudzając ogromne zainteresowanie. To zasługa nietypowej architektury, atrakcyjnej lokalizacji, ale też samej ceny wywoławczej. Okazuje się, że najmniejszy zamek Niemiec można kupić taniej niż apartament w luksusowym wieżowcu mieszkalnym przy ulicy Złotej 44 w Warszawie.

Najmniejszy zamek w Niemczech to replika

Zamek powstał w latach 1884-1887 z inicjatywy Alberta Henneberga, poczmistrza z Brunszwiku. Inspiracją dla tej budowli był zamek Henneberg położony w Turyngii. Tak naprawdę hamburski Alsterschlösschen nie jest więc oryginalną średniowieczną warownią, lecz pomniejszoną repliką wykonaną w skali 1:4.

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Obiekt na pierwszy rzut oka przypomina historyczny zamek, ale w rzeczywistości jest to tzw. folly, czyli architektoniczna dekoracja. Koncepcja zakłada także nietypowe proporcje, ponieważ na działce o powierzchni 3137 m2 mieści się budynek mający zaledwie 71 m2 powierzchni mieszkalnej.

Ze względu na swoją wyjątkowość miniaturowa warownia od 1991 roku jest pod ścisłą ochroną konserwatorską oraz znajduje się na liście zabytków Hamburg-Poppenbüttel.

Zamek bez rycerza, ale pełen wydarzeń kulturalnych

W 1990 roku zamek został przejęty przez prywatnego inwestora, który zobowiązał się do przeprowadzenia gruntownej renowacji. Po kolejnej zmianie właściciela w 2002 roku, obiekt trafił w 2013 roku do małżeństwa Helge i Miriam Hagerów. Za pośrednictwem swojej fundacji non-profit zainwestowali w jego odnowienie około pół miliona euro.

- Nigdy nie miał być zamkiem, w którym mieszkałby rycerz, lecz raczej małą dekoracją, czymś przyciągającym wzrok - wyjaśniała Miriam Hager w rozmowie z NDR.

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Od 2014 roku odbywają się w nim wydarzenia kulturalne, w tym koncerty, wystawy oraz prywatne uroczystości. Jak podaje NDR, w ciągu dekady obiekt odwiedziło ponad 60 tys. gości. Z kolei według danych z ogłoszenia umieszczonego na portalu Kleinanzeigen.de na terenie obiektu zorganizowano już ponad 150 ceremonii ślubnych, blisko 200 wesel i ok. 550 koncertów.

Nowy właściciel poszukiwany

Hamburski Alsterschlösschen został wystawiony za 1 110 000 euro (4,77 mln zł). Dla porównania, to mniej niż cena 100-metrowego, dwupokojowego apartamentu do wykończenia w warszawskim wieżowcu "Złota 44", dostępnego od 6 100 000 zł.

Sercem zamku jest sala rycerska, która pomieści około 50 osób. Do dyspozycji jest także 12-metrowa wieża z pokojem. Choć z zewnątrz Alsterschlösschen wygląda jak budowla z innej epoki, w środku nie brakuje udogodnień i energooszczędnych technologii.

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W obiekcie znajduje się pompa ciepła, ogrzewanie ścienne w sali rycerskiej, łazienka z marmurowymi płytkami i wanną narożną, a także toaleta dostępna dla osób z ograniczoną mobilnością. Na zewnątrz znajduje się również taras ze stylowym barem oraz kaplica z salą ślubną, w której rocznie może odbywać się około 25 oficjalnych ceremonii cywilnych.

Zamek można podejrzeć na mapach, wpisując następujące współrzędne: 53°39'22"N 10°05'24"E (53.656111, 10.090278).

red. / polsatnews.pl