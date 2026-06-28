Gdzie jest wysyp grzybów w Polsce? Tutaj warto jechać z koszykiem

W czerwcu najłatwiej trafić na kurki, koźlarze, maślaki, krasnoborowiki ceglastopore oraz borowiki. Wśród tych ostatnich jest smakowity borowik usiatkowany. Tylko kiedy ruszyć do lasu? Grzyby wychodzą zwykle po dwóch-trzech dniach ciepła i opadów, gdy ziemia jest dobrze nagrzana. Przy obecnym skwarze lepiej jednak odczekać, aż spadnie kolejna porcja deszczu. Według prognoz IMGW możliwe opady przyjdą z nowym tygodniem.

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Z modelu IMGW (ECMWF) wynika, że od poniedziałku 29 czerwca i wtorku 30 czerwca front przesunie się nad zachód i południe, gdzie miejscami spadnie od kilku do 10 mm wody. Bardziej mokro zrobi się jednak w drugiej połowie tygodnia. W środę 1 lipca na wschodzie i zachodzie lokalnie prognozowane jest 11-25 mm, a w kolejnych dniach - 3 i 4 lipca - najwięcej deszczu pojawi się na południu kraju: miejscami 16-25 mm, a w rejonie gór nawet 30 mm.

Gdzie szukać grzybów w lesie? Przydatne wskazówki

Grzybom sprzyjają wilgotne lasy mieszane i iglaste. Owocniki najczęściej wyrastają w mchu, przy leśnych ścieżkach, w zacienionych zagłębieniach i na obrzeżach lasu. Pomaga też znajomość drzew. Jak tłumaczą Lasy Państwowe, większość grzybów żyje z drzewami w symbiozie zwanej mikoryzą. Grzybnia oplata wówczas korzenie, a obie strony na tym korzystają. Przykładowo:

koźlarz babka trzyma się brzóz

koźlarz grabowy - grabów i leszczyny

borowik usiatkowany - dębów i buków

maślaki rosną w młodych borach sosnowych.

Dobrze jest też obserwować przydrożne miejsca przy lasach. Jeśli widać sporo aut zaparkowanych od rana przy leśnej drodze, to zwykle oznacza, że jest to sprawdzona lokalizacja.

Najnowsze doniesienia. Tutaj wyjdziesz z pełnym koszykiem

Najnowsze wpisy na stronie grzyby.pl (dane z 13-26 czerwca) oraz mediów społecznościowych pokazują, że wszystko rozgrywa się w rytm pogody. Najwięcej doniesień płynie z Mazowsza i Śląska, a tuż za nimi są Małopolska i Wielkopolska.

Konkretów dostarczają pojedyncze powiaty. Spod Serocka (powiat legionowski) jeden ze zbieraczy zebrał siedem kurek i około 150 borowików usiatkowanych na niewielkim terenie (mniej więcej 300 na 300 metrów).

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W powiecie wadowickim do koszyka trafiło 15 borowików usiatkowanych i trzy szlachetne, a w powiecie kłobuckim na Śląsku: 15 krasnoborowików ceglastoporych, 10 usiatków, dwa koźlarze czerwone i kania. W Beskidach, w rejonie Kozubnika (powiat bielski), mimo upału udało się nazbierać około pół kilograma kurek.

Gdzie jeszcze szukać? Według serwisu dziennik.pl udane zbiory zgłaszano w połowie czerwca także poza tymi regionami. Na Dolnym Śląsku borowiki, maślaki i koźlarze pojawiały się w lasach podgórskich pod Wałbrzychem i Dzierżoniowem, a na Śląsku w rejonie Pszczyny, Żywca i Rybnika notowano krasnoborowiki ceglastopore i pierwsze borowiki.

W dłuższej perspektywie, gdy popada solidnie w całej Polsce, do gry mogą wrócić klasyczne grzybowe regiony typu Mazury i Warmia (a dokładnie okolice Szczytna i Rucianego-Nidy), Bory Tucholskie i Kaszuby, a także Puszcza Białowieska i Bieszczady.

red. / polsatnews.pl