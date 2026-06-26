"Nie jestem typem osoby, która robi z tego wielką aferę, ale zobaczcie sami. Jest tu naprawdę pusto. Nasze hotele też są puste. Mamy nadzieję, że goście przyjadą w lipcu" - mówi Margarita Šepić, właścicielka biura podróży w popularnym kurorcie nad Adriatykiem, serwisowi TN.cz.

Obiecujący początek, a potem... nic

Początek 2026 roku w Chorwacji przyniósł wielu turystów. Ministerstwo Turystyki i Sportu podaje, że w pierwszych pięciu miesiącach (od stycznia do maja) kraj zanotował pięcioprocentowy wzrost liczby przyjezdnych oraz siedmioprocentowy noclegów w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku.

To dało dużą nadzieję właścicielom kurortów, pensjonatów czy biur podróży na wakacje, ale sezon właściwy przyniósł zgoła odmienne wyniki.

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Wraz z nastaniem czerwca, z niektórych regionów turyści po prostu zniknęli, co było zupełnie niespodziewanie. Skalę problemu idealnie obrazuje sytuacja w kurorcie Opatija położonym nad Zatoką Kvarnerską. Vili Jeletić, który wynajmuje tam apartamenty, obawia się wzrostu cen.

- Kiedyś podatek wynosił 100 euro od osoby, teraz wynosi około 200 euro. Jeśli wszystko pójdzie w górę, wyniesie 300 euro od osoby - mówił TN.cz.

Taki duży wzrost podatków za pojedyncze łóżko wynajmowane turystom zmusza całą branżę turystyczną do podnoszenia cen za noclegi, ale też jedzenie czy atrakcje. To z kolei sprawia, że więcej podróżnych woli odwiedzać Chorwację poza ścisłym sezonem, gdy wszystko jest tańsze.

Co stoi za słabym sezonem? Nie chodzi tylko o koszty

Jeden z turystów wywołał burzę w serwisie Reddit, odnosząc się do drożyzny, jakiej doświadczył podczas urlopu w Chorwacji. Napisał: "Po tygodniach spędzonych we Włoszech, Grecji, Francji i Hiszpanii, w ostatniej chwili pojechaliśmy do Chorwacji, ale już tam nie wrócimy. Ceny jedzenia, napojów i noclegów są po prostu szalone".

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Podróżujący zwracają uwagę na turystyczne pułapki. Drożyzna dotyka przede wszystkim miejsc nastawionych typowo na zysk. Jeżeli chce się zaoszczędzić, warto unikać restauracji bezpośrednio przy Adriatyku i wybierać noclegi z dala od centrów dużych miast. Dobrym sposobem na mniejsze wydatki jest też wybieranie apartamentów z kuchnią, gdzie można gotować samodzielnie.

Sama Šepić w rozmowie przyznała jednak, że ceny mogą być tylko częścią problemu. - Nie wiem dlaczego tu nie ma gości. Może częściowo przez ceny, ale nie sądzę, że to jedyny powód. Myślę, że przyczyną jest ogólna sytuacja geopolityczna na świecie - mówiła.

Minister apeluje o obniżkę marż

Minister turystyki i sportu Tonči Glavina zaapelował w maju do całej branży turystycznej o "korektę marż" i dostosowanie cen do poziomu konkurencyjnych krajów śródziemnomorskich, które już reagują na trudną sytuację. Według Glavina na decyzje urlopowiczów głównie wpływa sytuacja geopolityczna związana z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

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red. / polsatnews.pl