Jak podała w czerwcu 2026 r. agencja ANSA, na samym lotnisku w Olbii w ciągu dwóch lat celnicy i karabinierzy zabezpieczyli około czterech ton piasku, kamieni i muszli wywożonych przez turystów. Skala zjawiska w całym regionie może być jednak większa.

Piasek i muszle podróżni najczęściej pakują do butelek, woreczków i plastikowych pojemników, licząc, że nie zwrócą niczyjej uwagi.

Kontrole trwają cały sezon

Na początku maja 2026 r. na lotnisku w Alghero zatrzymano 33-letnią Węgierkę lecącą do Budapesztu. Jak donosi portal Sardegna Tomorrow w bagażu podręcznym miała około 6 kg muszli, piasku i kamieni z wybrzeża między Alghero a Badesi.

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Inny przypadek jest z maja. Wedle informacji portalu Olbia - w porcie Porto Torres celnicy z agencji ADM zatrzymali 69-letniego obywatela Francji, która wsiadał na prom do Tulonu. W jego aucie, pod siedzeniami i w bagażniku, ukryto ponad 40 kg piasku i kamieni z plaży Le Saline w Stintino.

Wśród karanych bywają też Polacy. W 2022 r. tylko na lotnisku w Alghero w ciągu kilku dni skonfiskowano 10 kg piasku, 7 kg kamieni i 5 kg muszli - część znaleziono w bagażach polskich turystów, donosi PAP.

Mandat w cenie wakacji. Ile może kosztować "darmowa" muszelka?

Dla włoskiego wymiaru sprawiedliwości tłumaczenia turystów nie mają żadnego znaczenia. Zabieranie muszelek, piasku czy kamieni z plaży jest traktowane jako kradzież mienia publicznego i niszczenie środowiska naturalnego. Każda osoba, która będzie chciała przemycić element włoskiego krajobrazu, powinna liczyć się z karami:

minimalna grzywna wynosi 500 euro, w przeliczeniu daje to blisko 2100 zł

maksymalna grzywna wynosi 3000 euro, co daje ok. 12700 zł

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To, jaką grzywnę otrzyma turysta, zależy przede wszystkim od ilości przewożonych dóbr oraz ich unikatowości. Najwięcej można zapłacić za rzadkie minerały czy charakterystyczny różowy piasek. Reguluje to ustawa regionalna nr 16 z dnia 28 lipca 2017 r. (Przepisy turystyczne).

Znad morza na lotnisko i z powrotem. Muszle wracają do domu

Odebrane materiały nie są wyrzucane, a z powrotem trafiają do środowiska naturalnego. ADM (włoskie służby celne) współpracują z lokalnymi władzami, aby minimalizować straty wyrządzane przyrodzie. Przykładem jest projekt "Riportami al Mare" ("Zabierz mnie z powrotem do morza"), prowadzony od sześciu lat m.in. przez park morski Tavolara, spółkę Geasar i Korpus Leśny.

- To jedna z inicjatyw podnoszących świadomość na temat ochrony środowiska, w którą głęboko wierzymy i nad którą pracujemy od lat - mówił cytowany przez ANSA Mario Garau ze spółki Geasar.

red. / polsatnews.pl