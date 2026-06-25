Pomysł nie wziął się znikąd. Wangchuk poinformował w wywiadzie dla magazynu Guernica, zainspirowała go praca innego inżyniera z Ladakhu, Chewanga Norphela, zwanego "lodowym człowiekiem". Norphel od lat 80. tworzył sztuczne lodowce w formie płaskich pól lodowych, ale te leżały wysoko w górach i szybko topniały. Wangchuk chciał zamrażać wodę bliżej wioski i utrzymać ją aż do wczesnego lata.

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Bo właśnie wtedy jest najtrudniej. Woda z topniejących lodowców spływa do dolin dopiero w pełni lata, a uprawy potrzebują jej dużo wcześniej. Jego projekt rozwiązał ten problem.

Cała tajemnica tkwi w fizyce

Główną rolę przy tego typu lodowych wieżach odgrywa fizyka. - Kluczowe są: dolny bieg rzeki, górny bieg rzeki i gradient - tłumaczył w rozmowie z CNN sam Wangchuk.

Jak to działa? Cała operacja odbywa się zimą, gdy temperatury w nocy spadają nawet do -30 stopni Celsjusza. Wodę ze strumienia prowadzi się podziemną rurą z miejsca położonego zwykle co najmniej 60 m wyżej. Różnica poziomów wytwarza na końcu rury takie ciśnienie, że woda sama wystrzeliwuje pionowo w górę, tworząc fontannę.

W mroźnym zimowym powietrzu krople zamarzają jeszcze w locie i osiadają na rusztowaniu z gałęzi, które pomaga lodowi się formować. Tak, warstwa po warstwie, rośnie lodowy stożek.

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Kształt nie jest przypadkowy. Stożek wystawia na słońce niewielką powierzchnię w stosunku do swojej objętości, więc topi się dużo wolniej.

Pierwszy prototyp, zamrożony zimą 2013/2014, przetrwał aż do połowy maja 2014 r. Zmagazynował wtedy około 150 tys. litrów wody. Pełnowymiarowe stożki zbudowano rok później, zimą 2014/2015, we wsi Phyang.

Dlaczego akurat Ladakh?

Ladakh leży w północnych Indiach i jest nazywane "zimną pustynią". Choć otaczają je potężne ośnieżone Himalaje, opady deszczu są tam zjawiskiem ekstremalnie rzadkim. Rocznie w regionie spada zwykle poniżej 100 mm wody, a więc naprawdę mało.

Dla lokalnych rolników, którzy uprawiają w dolinach jęczmień czy drzewa owocowe, jedyną nadzieją jest woda spływająca z topniejących lodowców. I przez całe pokolenia ten naturalny cykl działał bez zarzutu, ale zmiany klimatyczne sprawiły, że wiosennej wody jest coraz mniej, co zagraża uprawom.

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Roztopy zaczynają się dopiero późnym latem, a nasiona potrzebują nawodnienia na wiosnę, kiedy ziemia w dolinie jest wyschnięta na wiór. Zimą natomiast woda płynie nieprzerwanie i wpływa do rzek, zamarzając w miejscach, gdzie nikomu się nie przyda.

Lodowe stożki wypełniają właśnie tę lukę. Zamrożona zimą woda topi się powoli i całymi tygodniami zasila pola dokładnie wtedy, gdy rolnicy potrzebują jej najbardziej. Efekty są widoczne. W wiosce Phyang dzięki wodzie ze stożków udało się zazielenić duży, wcześniej jałowy obszar.

red. / polsatnews.pl