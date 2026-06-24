Jak wynika z badania opinii zrealizowanego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna aż 31 proc. Polaków kupuje miód w sklepach spożywczych i marketach, a nie bezpośrednio od pszczelarzy czy na targowiskach. Nie bez powodu. Dla 18 proc. kupujących głównym kryterium wyboru jest cena. Część tanich miodów trafiających do sklepów jest wcześniej filtrowana.

Nowe przepisy unijne sprawią, że produkty pozbawione pyłku nie będą mogły być tożsame z klasycznym, naturalnym miodem.

Od 14 czerwca w sklepach dostępny jest miód lepszej jakości

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1438, opublikowana 24 maja 2024 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zmienia zasady dotyczące składu i znakowania miodu. Państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć jej przepisy do 14 grudnia 2025 roku. Polska wdrożyła ją rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 grudnia 2025 roku. Regulacje zaczęły obowiązywać od 14 czerwca 2026 roku.

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Miody filtrowane stwarzały przestrzeń do nadużyć. Po usunięciu pyłku trudno ustalić pochodzenie produktu i zweryfikować, czy etykieta mówi prawdę. Nowe przepisy mają to zmienić. Rozporządzenie wprost wskazuje, że miód spełnia wymagania jakości handlowej tylko wtedy, gdy "pyłek kwiatowy lub inny specyficzny komponent miodu nie został z niego usunięty, chyba że było to nieuniknione w procesie usuwania obcych substancji organicznych lub nieorganicznych".

Państwa członkowskie miały obowiązek przyjąć i opublikować przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne do 14 grudnia 2025 roku.

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Wprowadzane zmiany mają zwiększyć przejrzystość rynku. Miody, które były filtrowane i dopuszczane do sprzedaży, stwarzały przestrzeń do nadużyć i fałszowania produktu. Po takim zabiegu dużą trudnością jest bowiem zidentyfikowanie jego pochodzenia. Nie wszystko, co zostało napisane na etykiecie, okazywało się zgodne z prawdą. Dzięki wprowadzonym modyfikacjom łatwiejsza stanie się kontrola łańcucha dostaw. Łatwiej będzie ustalić, z której pasieki pochodzi miód.

Jakie przepisy zmienią się w polskim prawie?

Rozporządzenie z 8 grudnia 2025 roku wprowadza trzy istotne zmiany:

dookreśla definicję "miodu przemysłowego" - może być to wyrób już nie tylko posiadający obcy smak lub zapach, fermentujący lub sfermentowany, a także przegrzany, ale również uzyskany przez usunięcie znacznej ilości pyłku

"miodu przemysłowego" zakazuje oznaczania jako "miód" produktu, który został przefiltrowany

precyzuje, że "miód" spełnia wymagania jakości handlowej, jeśli nie został pozbawiony pyłku kwiatowego (z wyjątkiem sytuacji, gdy było to konieczne dla prawidłowego usunięcia obcych substancji organicznych lub nieorganicznych).

Zmiana przepisów nie oznacza, że wszystkie przefiltrowane miody muszą natychmiast zniknąć z półek.

"Miód wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z dotychczasowymi przepisami przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może pozostawać w obrocie do czasu wyczerpania jego zapasów" - brzmi treść rozporządzenia.

Bibliografia:

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. (2024). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1438 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zmiany dyrektywy Rady 2001/110/WE odnoszącej się do miodu, dyrektywy Rady 2001/112/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, dyrektywy Rady 2001/113/WE odnoszącej się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz dyrektywy Rady 2001/114/WE odnoszącej się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2025). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U. 2025, poz. 1741). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

red. / polsatnews.pl