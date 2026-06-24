Czerwiec to dobry czas na gołąbka wybornego. Trudno go przeoczyć

Rodzaj Russula liczy na całym świecie ok. 750 gatunków, a w Polsce spotkamy ponad 100 z nich. Russula vesca, czyli gołąbek wyborny, jest tym dumnym reprezentantem, który nadaje się do spożycia, a przy tym jest wyjątkowo smaczny.

Gołąbek wyborny to okaz, który trudno przeoczyć

Gołąbek wyborny ma kapelusz, który osiąga od pięciu do 10 cm średnicy. Wyróżnia się mięsnoczerwoną, cielistoczerwoną lub różowawobrązową barwą. Jednak warto zaznaczyć, że jego środek bywa ciemniejszy, a brzegi jaśniejsze. U starszych okazów kapelusz może szarzeć lub nabierać barw zielonkawych i orzechowych.

Skórka kapelusza jest wilgotna i lekko połyskująca u młodych okazów, a sucha i matowa u starszych. Daje się bez oporu zedrzeć do połowy kapelusza. W przypadku starych grzybów skórka nie dochodzi do brzegu, co sprawia, że blaszki zostają odsłonięte i są widoczne gołym okiem.

Trzon gołąbka wybornego ma od czterech do siedmiu centymetrów długości i od jednego do trzech centymetrów grubości. Jest cylindryczny lub zwężony u podstawy, bez pierścienia ani pochewki - biały, masywny i bardzo zwarty. U starych okazów staje się pusty w środku i nabiera bladoróżowego odcienia.

Gdzie znaleźć gołąbki wyborne?

Gołąbek wyborny jest w Polsce gatunkiem dość powszechnie występującym. Pojawia się w lasach iglastych i liściastych na terenie całego kraju. Preferuje gleby żyzne, próchniczne i umiarkowanie wilgotne. Rośnie zwykle pojedynczo, rzadziej w grupach po kilka sztuk. Szczególnie upodobał sobie sąsiedztwo dębów, buków, grabów i lip.

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Pierwsze owocniki wyrastają w czerwcu. Sezon trwa do września, a przy ciepłym i wilgotnym lecie nawet do października. Warto szukać okazów przy leśnych ścieżkach, na obrzeżach dróg oraz w prześwietlonych fragmentach lasu. Trzeba się jednak liczyć z tym, że gołąbki bywają szybko zajmowane przez larwy owadów.

Z jakimi trującymi grzybami można pomylić gołąbka wybornego?

Gołąbka wybornego można pomylić z gołąbkiem wymiotnym (Russula emetica). Jest trujący i wywołuje dolegliwości żołądkowe. Ma intensywnie czerwony, często błyszczący kapelusz i rośnie głównie przy sosnach oraz na terenach podmokłych i torfowiskach. W odróżnieniu od gołąbka wybornego ma piekący, ostry smak, a patrząc na kapelusz od góry nie dostrzeżemy odsłoniętych blaszek przy brzegu.

Uwaga też na gołąbka buczynowego (Russula mairei), również trującego grzyba o ostrym smaku. Rośnie pod bukami, czyli w tym samym siedlisku, które lubi gołąbek wyborny. Ma barwę od różowej do karminowej, a po deszczach blaknie do brudnożółtawej lub jasnoróżowej.

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Jak przyrządzać gołąbka wybornego?

Gołąbek wyborny wymaga obróbki termicznej. Nie należy go spożywać na surowo. Miąższ jest zwarty i dobrze znosi smażenie oraz duszenie, zachowując strukturę i aromat. Dobrze smakuje, jeśli po oczyszczeniu kapelusza zostanie pokrojony na kawałki i podsmażony na maśle z cebulą.

Sprawdza się również doskonale jako składnik sosów grzybowych do mięs i makaronów, farsz do pierogów, krokietów i naleśników, a także dodatek do duszonych warzyw.

Polsat News Gołąbek wyborny to smaczny grzyb, który można znaleźć w polskich lasach

red. / polsatnews.pl