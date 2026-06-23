Budynek znajduje się w dzielnicy Huaqiao w mieście Kunshan, położonym w prowincji Jiangsu i graniczącym z Szanghajem. Według danych ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2020 roku przez Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne oraz władze statystyczne prowincji Jiangsu miasto liczyło 2 092 496 mieszkańców.

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Najbardziej charakterystyczny obiekt całego kompleksu ma 18 pięter i tylko na pierwszy rzut oka przypomina piramidę. Dwie jego ściany są pionowe, natomiast dwie pozostałe opadają pod kątem 45 stopni, tworząc charakterystyczną kaskadową konstrukcję, dzięki której kolejne mieszkania schodzą tarasowo w dół.

Inspiracją były tarasy ryżowe i… parkour

Według China News Service konstrukcja ma około 100 metrów wysokości, a kolejne piętra układają się na skosie niczym klocki. To nie jeden budynek, lecz zespół trzech obiektów. Obok 18-piętrowej "piramidy" stoją dwa niższe, 12-piętrowe budynki o podobnym kształcie. Na parterze mieszczą się sklepy, a wyższe kondygnacje zajmują mieszkania. Powierzchnia całkowita całego kompleksu to ok. 130 tys. metrów kwadratowych. Mniej więcej tyle, co 18 pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

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Nietypową "bryłę" zaprojektowała pracownia Masters'Architectural Office. Jak jej przedstawiciele przekazali w wywiadzie dla MailOnline, że architekci wzorowali się na tradycyjnych chińskich tarasach ryżowych, które od wieków opadają stopniami po zboczach gór oraz parkourze; aktywności polegającej na bieganiu i skakaniu między budynkami. Jak podaje Daily Mail "firma ma nadzieję, że budynki będą kojarzone z tym modnym i nowoczesnym sportem".

Za projektem stoi architekt Mao Houde, twórca z ponad 30-letnim stażem, który około dekady spędził w Japonii. Sam kompleks nosi nazwę Youzhan Future City.

Każde mieszkanie z własnym tarasem

Nietypowy projekt przełożył się na sposób użytkowania mieszkań. Dzięki kaskadowemu układowi niemal każdy lokal dysponuje własnym tarasem, który dla wielu mieszkańców stał się największym atutem całego kompleksu.

- To wyjątkowy sposób życia. Moi przyjaciele często przychodzą do mnie, żeby posiedzieć na tarasie. Piliśmy herbatę i relaksowaliśmy się - powiedział agencji China News Service mieszkaniec o nazwisku Huang, zajmujący lokal na trzecim piętrze.

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Rozwiązanie ma jednak również swoje ograniczenia. Tarasy położone na niższych kondygnacjach są dobrze widoczne z wyższych pięter, a więc o zachowaniu pełnej prywatności nie ma mowy. Portal Oddity Central zwraca jednak uwagę, że nietypowa konstrukcja może ograniczać dostęp światła dziennego do części mieszkań, a także rodzić dodatkowe obawy związane z bezpieczeństwem pożarowym.

red. / polsatnews.pl