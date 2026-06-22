Jonathan jest prawdziwą legendą Wyspy Świętej Heleny - niewielkiego brytyjskiego terytorium na Atlantyku, znanego przede wszystkim jako miejsce zesłania Napoleona Bonapartego. Według szacunków żółw wykluł się około 1832 roku na Seszelach. Oznacza to, że żył już w czasach rewolucji 1848 roku, zanim wynaleziono telefon, samochód i samolot.

Najstarszy żółw lądowy świata. Jonathan ma około 194 lat

Na Wyspę Świętej Heleny Jonathan trafił w 1882 roku. Był już wtedy dorosłym osobnikiem. Od ponad wieku mieszka na terenie Plantation House, oficjalnej rezydencji gubernatora wyspy.

Mieszkańcy traktują go jak jedną z największych lokalnych atrakcji i symbol wyspy. Gubernator Nigel Phillips podkreślił, że Jonathan od wielu pokoleń zajmuje wyjątkowe miejsce w pamięci mieszkańców.

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- Jest uważany za lokalną ikonę. Głęboko zakorzenił się w tożsamości wyspy i jej zbiorowej pamięci - zaznaczył Phillips.

Jak dodał, wpis do Księgi Rekordów Guinnessa jedynie potwierdził to, co mieszkańcy Świętej Heleny wiedzieli od dawna: Jonathan jest zwierzęciem absolutnie wyjątkowym.

Nie widzi, ale nie zwalnia. Rekordowy żółw wciąż ma energię

Sędziwy żółw zmaga się dziś ze ślepotą, która utrudnia mu codzienne funkcjonowanie. Mimo to jego opiekunowie zapewniają, że jak na swój wiek pozostaje w dobrej formie.

Weterynarz Joe Hollins przekazał, że Jonathan wciąż ma doskonały apetyt i nie stracił zainteresowania kontaktami z innymi żółwiami. To właśnie dzięki stałej opiece, odpowiedniemu żywieniu i spokojnemu życiu miał osiągnąć tak imponujący wiek.

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Z jego historii wiąże się też zaskakująca anegdota. Jednym z ulubionych partnerów Jonathana była żółwica o imieniu Frederica. Dopiero po kilku latach okazało się jednak, że zwierzę jest samcem. Wtedy imię zmieniono na Frederic.

Jonathan należy do gatunku żółwi aldabrańskich, które słyną z długowieczności. Jednak nawet wśród nich jego wiek robi ogromne wrażenie. Dziś jest nie tylko rekordzistą, ale też żywym świadkiem historii, która dla ludzi pozostaje już odległą przeszłością.