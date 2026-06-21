Cuchnie na odległość, na Zachodzie się nim zajadają. "Czarcie jajo" w polskich lasach

Pod ludową nazwą "czarcie jajo" (spotyka się też "jajo węża" czy "jajo smoka") kryje się początkowe stadium grzyba o łacińskiej nazwie Phallus impudicus; sromotnika smrodliwego, dawniej zwanego bezwstydnym.

Zanim wyrośnie z niego dojrzały owocnik, grzyb rozwija się jako jajowaty, biało-kremowy twór o średnicy kilku centymetrów (zwykle 4-6 cm). Jest częściowo ukryty w glebie i przyczepiony do podłoża białymi, przypominającymi grube sznury pasmami grzybni.

Czuć go z daleka. Jak wygląda "czarcie jajo?"

Pod skórką znajduje się gruba, galaretowata warstwa, a w środku biały rdzeń. W dogodnych warunkach osłona "jaja" pęka i w czasie nawet krótszym niż dwie godziny wystrzeliwuje z niej gąbczasty, pusty w środku trzon z główką. Gruby i biały, osiąga do 25 cm wysokości i 2-4 cm średnicy, a na jego szczycie wyrasta stożkowaty kapelusz o średnicy 2,5-5 cm, pokryty ciemnooliwkowym śluzem.

fot. Stanisław Szydło Wikimedia Commons fot. Stanisław Szydło

Sromotnik rośnie tak szybko, że trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najszybciej rosnący grzyb na świecie. Szacuje się, że potrafi przyrastać z prędkością do 5 mm na minutę.

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Dojrzały owocnik wydziela intensywną woń, którą trudno opisać inaczej niż coś w stylu zepsutego mięsa. Dla człowieka to odór nie do zniesienia, ale dla grzyba to całkiem "sprytna" strategia rozmnażania. Cuchnąca, oliwkowa maź na główce wabi muchy, które ją zjadają i przemieszczając się, roznoszą zarodniki.

Rośnie pospolicie w lasach. Grzybiarze donoszą o pierwszych okazach

Sromotnika można spotkać od maja do listopada. Występuje we wszystkich rodzajach lasów (liściaste, iglaste, mieszane). Potwierdzają to chociażby doniesienia ze strony grzyby.pl z połowy czerwca 2026 roku.

"Wczoraj na spacerku trafiliśmy czarcie jajo kilka szt. i czernidłaczek błyszczący w pobliżu osiedla na bagnach średzkich" - relacjonuje użytkownik z okolic powiatu średzkiego.

"Pierwsze czarcie jaja, choć jeszcze niewielkie. Jedno z nich rosło sobie na omszonym pniaku" - wspomina inny grzybiarz, który zebrał pięć sztuk czarcich jaj, również z tego samego powiatu.

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Phallus impudicus jest gatunkiem pospolitym w Polsce, ale warto dodać, że w latach 1983-2004 był objęty ochroną. Została ona zniesiona rozporządzeniem ministra środowiska, gdy gatunek stał się na tyle rozpowszechniony, że nie wymagał już ochrony.

Jadalny, ale tylko w jednej fazie i z głową

Sromotnik jest jadalny wyłącznie w stadium "jaja", zanim zacznie cuchnąć. W tym okresie pachnie neutralnie, a jego biały rdzeń można spożywać nawet na surowo. Jest chrupiący i w smaku przypomina rzodkiewkę. Galaretowatej warstwy się nie je. Jak podaje Woodland Trust, w niektórych regionach Francji i Niemiec sromotnik bywa spożywany na świeżo, marynowany lub wykorzystywany jako składnik kiełbas.

fot. Jerzy Opioła Wikimedia Commons fot. Jerzy Opioła

Jest jednak poważne "ale". W stadium jaja sromotnik łudząco przypomina młode owocniki muchomora zielonawego (Amanita phalloides), zwanego też sromotnikowym. - [...] Odpowiada za 90 proc. śmiertelnych zatruć grzybami na świecie. Czasem wystarczy zjeść jeden kapelusz, by umrzeć na skutek zatrucia - poinformowała PAP mykolog dr hab. Marta Wrzosek.

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Ponieważ wszystkie muchomory również zaczynają życie w jajowatej osłonie, o pomyłkę nie jest trudno. - Jajowate owocniki sromotnika mogą być dla laika podobne do owocników śmiertelnie trującego muchomora sromotnikowego. Przy braku pewności należy więc jajo rozkroić i sprawdzić, czy ma warstwę galaretki i ciemną warstwę z owocnikami - radzi etnobotanik prof. Łukasz Łuczaj na swojej stronie internetowej. U muchomora w przekroju widać natomiast zarys przyszłego kapelusza i blaszek.

Uwaga! Jeśli ktokolwiek ma choćby cień wątpliwości, pod żadnym pozorem nie powinien tego grzyba zbierać ani jeść.

red. / polsatnews.pl