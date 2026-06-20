Pod ludową nazwą "masło czarownicy" kryje się wykwit piankowaty, po łacinie Fuligo septica. - Ten archaiczny organizm jest obecnie zaliczany do protistów - poinformowano we wpisie Nadleśnictwa Przedborów na Facebooku. Jest to grupa zupełnie odrębna od roślin, zwierząt i grzybów.

Śluzowiec wygląda jak nieruchoma plama, ale w rzeczywistości żyje i potrafi się przemieszczać. Tworzy plazmodium; bezkształtną masę poruszającą się za pomocą nibynóżek w poszukiwaniu pożywienia. Robi to jednak wyjątkowo wolno, około pół centymetra na godzinę, więc gołym okiem ruchu praktycznie nie da się dostrzec. Reaguje też na bodźce z otoczenia, mimo że nie ma mózgu ani układu nerwowego.

Pojedynczy wykwit osiąga zwykle do 20 cm średnicy i kilka centymetrów wysokości, a sąsiednie okazy potrafią się ze sobą zlewać w większą masę.

Można go spotkać niemal w każdym lesie

Wykwit piankowaty występuje praktycznie na całym świecie. W Polsce można go znaleźć w lasach na terenie całego kraju. Najczęściej pojawia się od późnej wiosny do jesieni, zwłaszcza po deszczu, głównie na pniach, leżącej ściółce i rozkładających się resztkach roślin.

ZOBACZ: Ruszył sezon na jednego z najsmaczniejszych grzybów. Wielu go omija

Na przestrzeni ostatnich tygodni pojawiły się doniesienia w mediach społecznościowych o obecności "masła czarownicy". Profil na Facebooku o nazwie Prosto z Lasu (29 tys. obserwujących) dodał publikacje, na którym uchwycono Fuligo septica.

Facebook/ Prosto z Lasu

Masło czarownicy - niezwykły organizm, który zadziwia naukowców i fascynuje miłośników przyrody

Wbrew nietypowemu wyglądowi nie jest groźny. W przyrodzie pełni pożyteczną rolę: rozkłada martwą materię organiczną, żywi się bakteriami i grzybami, a przy okazji uwalnia do gleby azot i fosfor. Sam bywa też pokarmem dla drobnych leśnych organizmów.

"Masło czarownic": nazwa ma swoje korzenie w folklorze

Niezwykły wygląd śluzowca przez wieki rozpalał wyobraźnię. W skandynawskim folklorze żółtą maź wiązano z czarownicami. Ot, miała być pozostałością po ich "demonicznych" pomocnikach (kotach), które rzekomo podkradały krowom mleko. Jak poinformowało Nadleśnictwo Przedborów, w Finlandii wierzono, że śluzowiec służył wiedźmom do psucia mleka sąsiadom, stąd fińska nazwa paranvoi, czyli "masło ducha opiekuńczego".

Inne języki też nie były dla niego łaskawe. Anglicy nazwali go dog vomit, czyli "psie wymiociny", a w Hiszpanii (niektóre źródła podają, że w Meksyku) określa się go mianem caca de luna - "księżycowej kupy".

Czy można go zjeść?

Opinie są podzielone. W kilku regionach Meksyku wykwit piankowaty bywa zbierany i jadany, zwykle razem ze smażonymi jajkami. Jak dokumentują badacze w artykule opublikowanym w "Journal of Food Science & Nutrition" z 2017 r., lokalna ludność z grupy etnicznej Purépecha w stanie Michoacán nazywa go "Tamanda kuatsita", co oznacza "dobry grzyb". Gatunek ten jest też spożywany w stanie Tlaxcala.

Z drugiej strony u części osób wykwit piankowaty wywołuje reakcje alergiczne w postaci epizodów astmy i zapalenia błon śluzowych nosa.

Właściciele psów powinni też mieć oko na swoich pupili, zjedzenie śluzowca może powodować dolegliwości żołądkowe. Najlepiej po prostu zostawić go w spokoju.

Tajemnica, która wciąż zaskakuje naukowców

Fuligo septica potrafi zadziwić badaczy - i to nie samym wyglądem. Organizm ten produkuje żółty pigment zwany fuligorobiną A, który wiąże cynk i inne metale ciężkie, przekształcając je w formy nieaktywne. Dzięki temu wykwit przeżywa w środowiskach skażonych metalami w stężeniach zabójczych dla innych form życia.

ZOBACZ: Już się zaczęło. Grzybiarze wyruszyli po borowiki szlachetne

Badanie opublikowane w "Journal of Environmental Quality" z 2002 r. wykazało, że stężenia cynku w plazmodium Fuligo septica sięgały od 8400 do 23 000 mg/kg suchej masy. Próbki zebrano z drzew, skał, gleby i ścian budynków na terenie byłego ZSRR i Korei Północnej. Dla porównania, ściółka leśna, na której rósł śluzowiec, zawierała zaledwie… 25-130 mg/kg.

- [...] To, w jaki sposób lub dlaczego tak wysokie stężenia Zn nie są toksyczne dla Fuligo septica, wymaga dalszych badań - przyznają badacze w swojej pracy.

Polsat News Masło czarownicy, czyli Fuligo septica, to fascynujący organizm znaleziony w polskich lasach

Bibliografia:

Rodríguez-Palma, María Mercedes et al. The Edibility of Reticularia lycoperdon (Myxomycetes) in Central Mexico. Journal of Food Science & Nutrition vol. 3 (2017): 025. doi:10.24966/FSN-1076/100025 Zhulidov, Daniel A et al. Zinc accumulation by the slime mold Fuligo septica (L.) Wiggers in the former Soviet Union and North Korea. Journal of environmental quality vol. 31,3 (2002): 1038-42. doi:10.2134/jeq2002.1038

red / polsatnews.pl