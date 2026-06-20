Według danych Lasów Państwowych w Polsce występuje około 50 gatunków komarów, z czego aż 36 żywi się ludzką krwią (tylko samice, którym krew jest niezbędna do wytworzenia jaj).

Zmiany klimatyczne sprawiają, że w Europie pojawiają się też gatunki tropikalne, jak komar tygrysi (Aedes albopictus), przenoszący m.in. wirusa chikungunya i dengi. Okazuje się, że na ataki narażone są bardziej niektóre osoby, komary bowiem wybierają ofiarę na podstawie analizy chemicznej.

Piwo może przyciągać nieproszonych gości

Picie piwa wiąże się ze zwiększoną atrakcyjnością dla komarów, ponieważ wpływa na zapach skóry. W badaniu opublikowanym w 2010 roku w "PLOS ONE" przeprowadzonym w Burkina Faso ochotnicy najpierw pili piwo, a kilka dni później wodę. Komary z gatunku przenoszącego malarię, wyraźnie preferowały osoby po alkoholu.

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- Wyniki te wskazują, że spożycie piwa jest czynnikiem ryzyka zachorowania na malarię i powinno zostać uwzględnione w polityce zdrowia publicznego przy opracowywaniu środków kontroli - podsumowali autorzy badania w swojej pracy.

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Inni naukowcy poszli o krok dalej. W pracy "Blood, sweat, and beers [...]", opublikowanej jako preprint na bioRxiv w 2025 r., badacze podczas trzydniowego festiwalu Lowlands w Holandii w sierpniu 2023 roku zbudowali laboratorium w czterech połączonych kontenerach. 465 uczestników przykładało ramię do przezroczystej klatki z 20-35 samicami komara Anopheles stephensi, a kamera rejestrowała, ile z nich lądowało przy skórze. Osoby, które wypiły piwo w ciągu poprzednich 24 godzin, były 1,35 razy bardziej atrakcyjne dla komarów niż abstynenci.

Dwutlenek węgla i zapach skóry pomaga wybrać ofiarę

- Od ponad 100 lat wiemy, że komary są przyciągane przez dwutlenek węgla, który wydychamy, to pierwszy sygnał uruchamiający ich zachowanie, gdy są w odległości nawet kilkudziesięciu metrów - powiedział szwedzki naukowiec Rickard Ignell z Uniwersytetu Rolniczego w Szwecji (SLU) w rozmowie z agencją AFP. - W promieniu około 10 metrów komary zaczną wykrywać nasz zapach, a w połączeniu z dwutlenkiem węgla przyciąga je to jeszcze bardziej - dodał badacz.

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W badaniach opublikowanych w marcu 2026 r. w "Scientific Reports" potwierdzono, że u komarów z gatunku Anopheles coluzzii obecność dwutlenku węgla w stężeniu 100 ppm wyzwalała reakcję na mieszaninę zapachów kwiatowych - komary znajdowały źródło pokarmu szybciej i przy mniejszym nakładzie energii. Ten sam mechanizm węchowy owady wykorzystują zarówno przy szukaniu kwiatów, jak i przy polowaniu na człowieka.

Na krótkim dystansie decyduje już skład zapachu skóry. Jak podaje Science Alert, badania Ignella wykazały, że spośród 300-1000 związków zapachowych wydzielanych przez człowieka komary aktywnie wykrywają 27, w tym 1-okten-3-ol, czyli alkohol grzybowy powstający z rozkładu sebum skórnego. Osoby wydzielające więcej tego związku są gryzione częściej.

Bibliografia:

Lefèvre, Thierry et al. Beer consumption increases human attractiveness to malaria mosquitoes. PloS one vol. 5,3 e9546. 4 Mar. 2010, doi:10.1371/journal.pone.0009546 Blanken S.L. et al. Blood, sweat, and beers: investigating mosquito biting preferences amidst noise and intoxication in a cross-sectional cohort study at a large music festival. bioRxiv, 2025. doi:10.1101/2025.08.21.671470 Omondi B.A. et al. Age-dependent perception of floral emissions and the role of CO2 in regulating nectar-seeking in mosquitoes. Scientific Reports, 2026. doi:10.1038/s41598-026-42694-7

red. / polsatnews.pl