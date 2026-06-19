Blisko 100 lat była całkowicie zamknięta dla obcych. Tajemnica "zakazanej wyspy"

Przez dziesięciolecia odwiedzać ją mogli niemal wyłącznie mieszkańcy oraz rodzina właścicieli, ale obecnie organizowane są limitowane wycieczki dla turystów. Nadal jednak mogą oni zobaczyć jedynie niewielką część wyspy (jej współrzędne na mapach Google to: 21°53'38.10"N 160°09'58.20"W).

Prawdziwa historia wyspy Niʻihau

Nazwa "zakazana wyspa" od lat przyciąga uwagę podróżników, a wokół jej pochodzenia narosło sporo nieporozumień. Część przekazów wiąże przydomek z 1915 rokiem, gdy ówczesny właściciel Aubrey Robinson rzeczywiście ograniczył wstęp osobom z zewnątrz. Samo określenie pojawiło się jednak później.

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Nazwa upowszechniła się dopiero w 1952 r., podczas epidemii polio na Hawajach. Aby chronić odizolowaną, rdzenną społeczność przed wirusem, całkowicie zamknięto wówczas granice wyspy. Wstęp miał tylko ten, kto okazał lekarskie zaświadczenie i przeszedł kwarantannę.

- Mój wujek chciał chronić mieszkańców przed epidemią. Na wyspę można było przybyć tylko z zaświadczeniem lekarskim, a przyjezdnych obowiązywała dwutygodniowa kwarantanna - wspominał Bruce Robinson w rozmowie z ABC News. Jak podkreślał, zastosowane środki okazały się skuteczne i na Niʻihau nie odnotowano przypadków polio.

Jak wygląda życie na Niʻihau?

Według danych publikowanych przez Hawaii.com na wyspie mieszka około 70 stałych mieszkańców. Większość z nich żyje w miejscowości Puʻuwai.

Niʻihau nie posiada rozbudowanej infrastruktury charakterystycznej dla większości zamieszkanych regionów świata. Nie ma tam asfaltowych dróg, hoteli, restauracji ani sklepów. Energia elektryczna pochodzi głównie z instalacji solarnych, a część mieszkańców korzysta z rowerów i koni jako środków transportu.

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Wyspa jest również jednym z nielicznych miejsc, gdzie język hawajski pozostaje podstawowym językiem codziennej komunikacji mieszkańców. Wielu z nich utrzymuje się z rybołówstwa, hodowli oraz innych tradycyjnych zajęć związanych z lokalną społecznością.

Turyści mogą zobaczyć tylko fragment wyspy

Mimo przydomka "zakazana wyspa" Niʻihau nie jest całkowicie niedostępna. Obecni właściciele, bracia Bruce i Keith Robinsonowie od lat 80. organizują kontrolowane wycieczki helikopterem z Kauai.

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Zasady są ścisłe. Goście spędzają około trzech godzin na jednej, odizolowanej plaży (zwykle jest to plaża Nanina), gdzie mogą pływać, nurkować z maską i szukać muszli. Nie wolno im odwiedzać jedynej wioski Puʻuwai, a z mieszkańcami i tak się nie zetkną.

Wycieczki obsługuje firma Niihau Helicopters, Inc. Rezerwacji nie da się zrobić online, trzeba zadzwonić lub napisać. Wyprawa wymaga minimum pięciu uczestników, a ceny zaczynają się od 630 dolarów (ok. 2300 zł) od osoby. W cenie jest lunch.

Polsat News

red. / polsatnews.pl