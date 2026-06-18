Niepokojące dane WHO przedstawiło 11 czerwca w Berlinie, przy okazji ogłoszenia nowych wytycznych dotyczących ochrony przed ekstremalnymi temperaturami. Bezpośrednim tłem był maj, w którym część krajów zanotowała najwyższe w historii temperatury jak na tę porę roku.

- Skutki zmian klimatycznych stanowią wyraźne i namacalne zagrożenie, a ich najbardziej bezpośrednim i najgroźniejszym przejawem są ekstremalne upały. Fale upałów nie są już anomaliami pogodowymi. Są teraz nawracającym kryzysem - oświadczył Hans Henri Kluge, dyrektor europejskiego biura WHO.

- Europa ociepla się szybciej niż jakikolwiek inny kontynent i płacimy za to życiem. Ponad 200 tysięcy osób w całej Europie zmarło z powodu upałów w ciągu zaledwie ostatnich czterech lat. To musi się skończyć. Upały to cichy zabójca, ale nie jest to nieuniknione. Nowe [...] wytyczne WHO, które dziś wprowadzamy, dają władzom jasne wskazówki [red.] ws. budowy systemów gotowości, które ratują życie - dodał.

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Według Klugego większości z tych zgonów dało się całkowicie zapobiec, a sama liczba to jedynie "wierzchołek góry lodowej".

Kto jest najbardziej narażony?

Upał uderza przede wszystkim w seniorów i najmłodszych, a także w chorych na serce, nerki i inne schorzenia. Wysoka temperatura prowadzi do odwodnienia i udaru cieplnego, a u osób przewlekle chorych zaostrza dotychczasowe dolegliwości.

W Polsce problem ten będzie narastał, głównie z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Według danych GUS przytaczanych przez CBOS, osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły w 2024 roku już 26,6 proc. polskiego społeczeństwa, wobec 17,2 proc. w 2005 roku. Prognozy wskazują, że do 2060 roku odsetek ten wzrośnie do niemal 40 proc.

WHO poinformowało dodatkowo, że najwięcej przedwczesnych zgonów z powodu upałów odnotowano we Włoszech, a następnie:

w Hiszpanii

Niemczech

Grecji (tu podkreślono, że "Grecja odnotowała najwyższą liczbę zgonów z powodu upałów na milion mieszkańców")

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Dla porównania, w samych Niemczech, według tamtejszego Instytutu Roberta Kocha, w ubiegłym roku z powodu upałów zmarło blisko 2500 osób, głównie starszych i przewlekle chorych.

Co zaleca WHO?

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała drugą edycję (pierwsza ukazała się w 2008 roku) wytycznych dla rządów, samorządów i instytucji publicznych dotyczących przygotowania na fale upałów oraz ograniczania ich skutków zdrowotnych. Wśród rekomendowanych działań znalazły się m.in.:

zazielenianie miast w celu zapewnienia więcej cienia i obniżenia temperatury

tworzenie sieci centrów chłodzenia dostępnych dla mieszkańców

regularne kontakty służb socjalnych z osobami starszymi w celu ograniczenia ryzyka odwodnienia

szkolenie nauczycieli i opiekunów dzieci w rozpoznawaniu objawów chorób związanych z upałem

wprowadzanie przerw lub elastycznych zmian, aby pracownicy unikali południowego słońca

zapewnienie wystarczającej liczby personelu dyżurnego w placówkach służby zdrowia podczas fal upałów

usprawnienie lokalnych systemów ostrzegania przed upałami

poprawa komunikacji dotyczącej zagrożeń wśród grup szczególnie narażonych

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- Nasz cel jest jasny, a ambicja śmiała: zero zgonów związanych z upałami. Mamy wiedzę. Mamy plan działania. Razem możemy to osiągnąć - zakończył Kluge.

Chroń siebie i bliskich przed upałem

Ministerstwo Zdrowia na stronie gov.pl zaleca, aby podczas upałów wietrzyć mieszkanie wyłącznie w najchłodniejszych porach dnia (wczesnym rankiem lub wieczorem) i zasłaniać okna od strony słonecznej.

Warto też wyłączać zbędne urządzenia elektryczne i oświetlenie, które dodatkowo nagrzewają pomieszczenia. W godzinach największego nasłonecznienia należy ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i unikać ciężkiego wysiłku fizycznego. Resort zaleca też spędzanie 2-3 godzin dziennie w chłodnym, klimatyzowanym pomieszczeniu.

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MZ zwraca też uwagę na nawodnienie. Należy regularnie pić wodę i unikać alkoholu, który przyspiesza odwodnienie. "Chłodź organizm - bierz chłodne prysznice, stosuj zimne okłady, noś jasne i przewiewne ubrania i buty oraz nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV" - czytamy w zaleceniach ministerstwa.

Gdy za oknem temperatura przekracza 30 st. Celsjusza, wzrasta ryzyko przegrzania organizmu oraz udaru cieplnego. W przypadku zauważenia u siebie lub kogoś bliskiego: gorącej i suchej skóry, bólu głowy, zaburzenia świadomości, dreszczy, przyspieszonego tętna i oddechu, nudności - należy natychmiast wezwać pomoc.

red. / polsatnews.pl