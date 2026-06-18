Dorosły kleszcz mierzy zaledwie dwa mm i potrafi czekać na żywiciela w stanie odrętwienia nawet 800 dni. Po wkłuciu w ciało żywiciela potrafi spędzić na nim 6-7 dni, wypijając w tym czasie do dwóch ml krwi. Zwiększa wówczas swoje rozmiary do blisko 12 mm. W całej Polsce największe prawdopodobieństwo ukąszenia występuje rano i wieczorem, poza okresem upałów.

Rekordowa liczba zachorowań

Skala zagrożenia jest w tym roku wyjątkowo duża. Według danych NIZP PZH, do końca maja 2026 r. w Polsce odnotowano już 7448 przypadków boreliozy (o 2939 więcej niż miesiąc wcześniej, co oznacza wzrost o 65,2 proc. w ciągu jednego miesiąca!).

ZOBACZ: Kleszcze nie atakują wszystkich tak samo. Badania wskazują, kogo gryzą najchętniej

Dla porównania, w całym 2025 roku odnotowano 48 725 przypadków boreliozy, czyli o ok. 63 proc. więcej niż rok wcześniej (29 897).

Niepokojąco rośnie też liczba przypadków kleszczowego zapalenia mózgu: 935 przypadków w 2025 r., co oznacza 3,5-krotny wzrost w ciągu ostatnich sześciu lat.

- Szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu zalecane są bardzo szerokiej populacji, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Powszechność napotkania kleszcza, nie tylko w głębokim lesie czy podczas spływu kajakowego, ale także w parkach, na skwerach czy w naszych przydomowych ogrodach, jest bardzo duża i nigdy nie wiemy, który kleszcz wektoruje dany patogen - poinformowała agencję Newseria dr Barbara Czech-Szczapa, epidemiolog z Katedry I Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Gdzie jest najwięcej kleszczy?

Interaktywna mapa kleszczy dostępna na stronie ciemnastronawiosny.pl odnotowała 3116 zgłoszeń od użytkowników z całej Polski (dane do dnia: 16 czerwca 2026 r.). Na podstawie raportów największe nasilenie ukąszeń widać w województwach świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim.

ciemnastronawiosny.pl Mapa pokazuje największe nasilenie ukąszeń kleszczy w Polsce

Dlaczego kleszczy jest tak dużo - czy nie wymarzły zimą?

Zimą kleszcze zapadają w letarg, by przetrwać w hibernacji niekorzystne warunki. Wystarczy jednak, że temperatura wzrośnie powyżej 7 st. Celsjusza, by przerwały hibernację. Z tego powodu można je spotkać nawet w lutym.

Wiosną i latem pasożyty są najbardziej aktywne, a szczyt rozpoczyna się w maju, kiedy utrzymują się ciepłe dni.

Nowe zagrożenie? Afrykańskie kleszcze z rodzaju Hyalomma

Oprócz pospolitego kleszcza, w Polsce pojawia się coraz częściej nowy, groźniejszy gatunek: Hyalomma. Naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą projekt "Monster tick: narodowe kleszczobranie", którego celem jest mapowanie ich występowania w Polsce. W kwietniu 2026 r., po dwóch sezonach analiz potwierdzono obecność tych pajęczaków chociażby w Wielkopolsce i na Śląsku.

- Skoro mamy coraz cieplejsze i coraz bardziej suche wiosny i lata, to wpływa to na to, że mogą one przeżyć. W 2018 roku mieliśmy bardzo suchą wiosnę i lato, i wtedy po raz pierwszy ludzie w Niemczech zaczęli przesyłać duże kleszcze z gatunku Hyalomma - tłumaczyła dla Trójki Polskiego Radia prof. Anna Bajer z Wydziału Biologii UW.

ZOBACZ: Groźne gąsienice pojawiły się w trzech regionach Polski. Wywołują silną alergię

Jak wygląda Hyalomma? Samice są nawet czterokrotnie większe od kleszczy naturalnie występujących w Europie, mają dłuższe, prążkowane odnóża i aktywnie tropią żywicieli.

Są wektorami wirusa krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej (CCHFV), która wywołuje gorączkę, wstrząs i krwotok. Dotychczas wirusa nie wykryto w osobnikach zebranych w Polsce. Jak jednak podaje serwis naukowy UW, w południowej Francji w 2023 roku ponad 14 proc. zbadanych kleszczy Hyalomma dało pozytywny wynik na CCHFV. W razie znalezienia podejrzanego kleszcza nie należy go rozgniatać!

Polsat News Kleszcze stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia

red. / polsatnews.pl