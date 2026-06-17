Pierwsza koncepcja pływającego miasta została przedstawiona na początku lat 90. przez Normana Nixona. Gdy naukowiec zmarł w 2012 roku, projekt na wiele lat trafił do szuflady. Nowy kierunek temu przedsięwzięciu nadał Roger Gooch - obecny CEO Freedom Cruise Line International, który szacuje koszt jego realizacji na 16 mld dolarów.

Największy z największych

Freedom Ship ma osiągać niemal 1,8 kilometra długości i 240 metrów szerokości. Imponujące są także założenia dotyczące liczby osób na pokładzie. Pływające miasto ma pomieścić łącznie nawet 80 tys. ludzi: około 50 tys. stałych mieszkańców, 10 tys. gości oraz 20 tys. członków załogi.

Skalę tego projektu najlepiej pokazuje zestawienie go z możliwościami Star of the Seas - jednym z największych wycieczkowców świata, który może pomieścić około 7,6 tys. pasażerów. Biorąc pod uwagę rozmiary tego wycieczkowca, okazuje się, że Freedom Ship miałby być od niego blisko pięć razy dłuższy i niemal cztery razy szerszy.

ZOBACZ: Węgierskie "morze" znika w zaskakującym tempie. Poziom wody najniższy od lat

Obecnie na świecie nie istnieje stocznia, która byłaby w stanie pomieścić tak potężną konstrukcję. W efekcie kadłub prawdopodobnie będzie musiał powstać w częściach, a następnie zostać zmontowany na pełnym morzu. Co więcej, Freedom Ship będzie zbyt duży, aby wpłynąć do jakiegokolwiek portu. Zakłada się więc, że mieszkańcy będą docierać na ląd promami oraz helikopterami.

Wszystkie udogodnienia w jednym miejscu

Freedom Ship zaprojektowano w taki sposób, aby był miejscem do życia.

- Wyszliśmy z założenia, że statek nie powinien być monolitem, ale komfortowym wizualnie elementem, więc złagodziliśmy wszystkie krawędzie. Chcemy też, żeby oddychał, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić chodniki i tereny zielone - powiedział Roger Gooch w wywiadzie dla The Telegraph.

ZOBACZ: Sezon na belonę trwa tylko w czerwcu. Ta ryba z Bałtyku bije dorsza na głowę

Projektanci zaplanowali na pokładzie kompletną infrastrukturę miejską: od szpitala, szkół i banków, przez biura, aż po ogrody botaniczne oraz dwupiętrowy food court. Śmiała wizja zakłada także dostęp do stadionu na 15 tysięcy widzów, aquaparku, dwóch muzeów, sali koncertowej, biblioteki, centrum kongresowego, nocnych klubów oraz widowiskowego akwarium. Wygodne przemieszczanie się pomiędzy rozległymi częściami statku ma zapewnić nowoczesny system tramwajowy.

Jednostka z atomowym sercem

Pływające miasto ma być napędzane energią jądrową. Preferowana technologia ma umożliwić podróż dookoła świata bez emisji spalin. Pomysł reaktora jądrowego wewnątrz statku budzi jednak dużo wątpliwości wśród ekspertów ds. bezpieczeństwa morskiego i energetyki.

Wskazują oni na potencjalne problemy z uzyskaniem zgód na wpłynięcie na wody międzynarodowe oraz odpowiedniej ochrony takiej jednostki w czasach trwających konfliktów zbrojnych. Obecnie Freedom Ship znajduje się na etapie poszukiwania inwestorów, a wsparcie deklarują już partnerzy z Singapuru.

red. / polsatnews.pl