Sytuacja tak naprawdę pogarsza się z tygodnia na tydzień. Tylko w pierwszej połowie czerwca lustro wody obniżyło się o kolejne 5 cm. Eksperci alarmują, że w zlewni brakuje nawet 150 mm deszczu. Jeśli letnie upały przyspieszą parowanie, ten kultowy akwen czeka ekologiczna i turystyczna katastrofa, która już teraz przypomina najgorsze susze sprzed lat.

Ile powinno być wody w "węgierskim morzu"?

Zgodnie z wytycznymi węgierskich ekspertów ds. gospodarki wodnej (OVF), optymalny poziom wody w Balatonie dla sezonu letniego powinien wynosić od 110 do 120 cm. Obecne 80 cm to drastyczny spadek, choć historia jeziora zna większe odstępstwa od normy, jak chociażby ta z 2003 r., kiedy poziom wody spadł do rekordowych 23 cm.

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Z kolei w latach obfitych w opady, jak w 2014 r., odnotowano 132 cm. Wahania są jednak naturalną cechą tak płytkiego akwenu. Powrót do normy jest jak najbardziej możliwy, jednak zależy wyłącznie od kaprysów natury. Jezioro po prostu potrzebuje gwałtownego, trwającego najlepiej wiele tygodni przełomu pogodowego i obfitych opadów deszczu w całym swoim basenie zlewniowym.

Małpia Wyspa powraca jako ostrzeżenie

Spadek poziomu wody odsłonił fascynujący, a zarazem niepokoją widok na południowym brzegu jeziora. W okolicach Balatonfenyves z wody wyłoniła się piaszczysta łacha, którą miejscowi nazywają Małpią Wyspą (węg. Majomsziget). Zdjęcia z drona krążące w mediach społecznościowych obiegły Węgry na początku czerwca.

facebook.com/ Agardi Gabor Balaton w obliczu suszy odsłania Małpią Wyspę

Wyspa normalnie leży całkowicie pod wodą. Dla mieszkańców brzegu to nieoficjalny barometr suszy, bardziej wymowny niż jakikolwiek pomiar hydrologiczny.

Czy da się uratować Balaton?

Żeby jezioro przestało wysychać, potrzeby jest przełom pogodowy. To nie jedna burza, ale trwała zmiana aury, w tym koniec upałów i nadejście wielu dni ciągłych opadów.

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Deszcze muszą jednak spaść na cały obszar zlewni, czyli okoliczne lasy, pola i rzeki, z których woda naturalnie spływa do Balatonu. Dopiero gdy cała ta gigantyczna okolica mocno nasiąknie deszczówką, rzeki zasilą akwen, a poziom wody zacznie widocznie rosnąć.

iStock Balaton mierzy się z kryzysem hydrologicznym. Eksperci alarmują o niskim poziomie wody

Nie ma co ukrywać, że mimo problemów, sezon ruszył. Woda w kurortach osiągnęła już 22 stopnie, a plaże są pełne. Problem widać jednak tam, gdzie liczy się głębokość. Żeglarze i operatorzy promów już teraz ryzykują uszkodzenie kadłubów przy 80 cm wody w portach.

red. / polsatnews.pl