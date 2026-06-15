Borowik szlachetny (łac. Boletus edulis), powszechnie znany jako prawdziwek, jest gatunkiem, który owocnikuje od czerwca do października. Największy wysyp przypada zwykle na sierpień i wrzesień. Przy sprzyjającej pogodzie można go znaleźć też w listopadzie. W tym roku grzybiarze donoszą o wyjątkowo wczesnych i imponujących zbiorach.

Król grzybów powrócił do lasów

O pojawieniu się pierwszych dorodnych prawdziwków za pośrednictwem Facebooka poinformował profil nagrzyby. Jeden okaz został znaleziony na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

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"Jedyny dziś znaleziony borowik szlachetny i od razu taki okaz! 11.06.2026 Rósł tuż przy drodze leśnej, jakby specjalnie chciał zostać znaleziony. [...] Wbrew pozorom był zdrowiutki, jędrny i bez ani jednej dziurki" - pochwaliła się współautorka profilu.

Zbiór w połowie czerwca wywołał w sieci niemałe poruszenie. Pod postem szybko posypały się głosy niedowierzania, a część internautów otwarcie wątpiła w autentyczność znaleziska. Sceptycyzm był na tyle duży, że autorzy profilu postanowili zareagować i zaledwie dwa dni później opublikowali kolejny wpis.

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Z humorem odnieśli się w nim do zarzutów tych, którzy twierdzili, że czerwcowy prawdziwek to pamiątka z ubiegłego roku, rekwizyt z pianki, kawałek plastiku, a nawet obrazek wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Całe zamieszanie wokół nietypowego zbioru trafnie podsumowali: "A tak całkiem serio, czasem natura potrafi jeszcze pozytywnie zaskoczyć i właśnie dlatego tak lubimy chodzić po lesie”.

O pierwszych sztukach tego gatunku poinformował również profil Koszyk i Wędka. "Spacer po pracy i takie niespodzianki. Najpierw trzy muchomory czerwieniejące, a chwilę później pierwszy w tym roku borowik szlachetny!" - czytamy w relacji dumnego znalazcy.

facebook.com/Koszyk i Wędka

Zdjęcia przesłali nam również cztelnicy Polsatnews.pl za pośrednictwem Wrzutni.

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Pan Krystian Borowik szlachetny już w czerwcu. Grzybiarze dzielą się pierwszymi znaleziskami

Jak rozpoznać borowika szlachetnego?

Borowik szlachetny wyróżnia się brązowym kapeluszem o średnicy 5-25 cm oraz masywnym trzonem (osiąga wysokość ok. 5-20 cm) z jasną siateczką w górnej części. Jego biały, jędrny miąższ nie zmienia koloru po uszkodzeniu, a rurki pod kapeluszem z czasem przechodzą z bieli w odcień żółtozielony.

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Prawdziwki najchętniej rosną w lasach iglastych, liściastych i mieszanych. Najczęściej wyrastają na kwaśnych oraz umiarkowanie wilgotnych glebach. Ponieważ żyją w ścisłej symbiozie z drzewami, najłatwiej spotkać je ukryte w mchu pod świerkami, dębami, sosnami czy bukami.

Polsat News Borowik Szlachetny

Podczas zbiorów należy jednak zachować ostrożność, aby nie pomylić prawdziwka z goryczakiem żółciowym. Choć nie jest to grzyb trujący, uznaje się go za niejadalny ze względu na wyjątkowo gorzki smak. Można go rozpoznać m.in. po ciemniejszej siateczce na trzonie i różowiejącym spodzie kapelusza.

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red. / polsatnews.pl