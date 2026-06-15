Już się zaczęło. Grzybiarze wyruszyli po borowiki szlachetne
Z relacji udostępnianych w mediach społecznościowych wynika, że borowik szlachetny zaskoczył w tym roku wielu grzybiarzy. To zasługa połączenia obfitych opadów deszczu i wysokich temperatur, które stworzyły bardzo dobre warunki do rozwoju owocników.
Borowik szlachetny (łac. Boletus edulis), powszechnie znany jako prawdziwek, jest gatunkiem, który owocnikuje od czerwca do października. Największy wysyp przypada zwykle na sierpień i wrzesień. Przy sprzyjającej pogodzie można go znaleźć też w listopadzie. W tym roku grzybiarze donoszą o wyjątkowo wczesnych i imponujących zbiorach.
Król grzybów powrócił do lasów
O pojawieniu się pierwszych dorodnych prawdziwków za pośrednictwem Facebooka poinformował profil nagrzyby. Jeden okaz został znaleziony na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
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"Jedyny dziś znaleziony borowik szlachetny i od razu taki okaz! 11.06.2026 Rósł tuż przy drodze leśnej, jakby specjalnie chciał zostać znaleziony. [...] Wbrew pozorom był zdrowiutki, jędrny i bez ani jednej dziurki" - pochwaliła się współautorka profilu.
Zbiór w połowie czerwca wywołał w sieci niemałe poruszenie. Pod postem szybko posypały się głosy niedowierzania, a część internautów otwarcie wątpiła w autentyczność znaleziska. Sceptycyzm był na tyle duży, że autorzy profilu postanowili zareagować i zaledwie dwa dni później opublikowali kolejny wpis.
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Z humorem odnieśli się w nim do zarzutów tych, którzy twierdzili, że czerwcowy prawdziwek to pamiątka z ubiegłego roku, rekwizyt z pianki, kawałek plastiku, a nawet obrazek wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Całe zamieszanie wokół nietypowego zbioru trafnie podsumowali: "A tak całkiem serio, czasem natura potrafi jeszcze pozytywnie zaskoczyć i właśnie dlatego tak lubimy chodzić po lesie”.
O pierwszych sztukach tego gatunku poinformował również profil Koszyk i Wędka. "Spacer po pracy i takie niespodzianki. Najpierw trzy muchomory czerwieniejące, a chwilę później pierwszy w tym roku borowik szlachetny!" - czytamy w relacji dumnego znalazcy.
Zdjęcia przesłali nam również cztelnicy Polsatnews.pl za pośrednictwem Wrzutni.
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Jak rozpoznać borowika szlachetnego?
Borowik szlachetny wyróżnia się brązowym kapeluszem o średnicy 5-25 cm oraz masywnym trzonem (osiąga wysokość ok. 5-20 cm) z jasną siateczką w górnej części. Jego biały, jędrny miąższ nie zmienia koloru po uszkodzeniu, a rurki pod kapeluszem z czasem przechodzą z bieli w odcień żółtozielony.
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Prawdziwki najchętniej rosną w lasach iglastych, liściastych i mieszanych. Najczęściej wyrastają na kwaśnych oraz umiarkowanie wilgotnych glebach. Ponieważ żyją w ścisłej symbiozie z drzewami, najłatwiej spotkać je ukryte w mchu pod świerkami, dębami, sosnami czy bukami.
Podczas zbiorów należy jednak zachować ostrożność, aby nie pomylić prawdziwka z goryczakiem żółciowym. Choć nie jest to grzyb trujący, uznaje się go za niejadalny ze względu na wyjątkowo gorzki smak. Można go rozpoznać m.in. po ciemniejszej siateczce na trzonie i różowiejącym spodzie kapelusza.
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