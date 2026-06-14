W jaką nieruchomość lepiej zainwestować? W całkiem luksusowy apartament w stolicy z widokiem na okoliczne wieżowce? Czy może prywatną wyspę nad morzem, gdzie zamiast smogu i hałasu aut słychać jedynie szum fal i czuć w powietrzu jod? Wybór wcale nie jest oczywisty, bowiem diabeł tkwi w szczegółach.

Kawałek raju na sprzedaż w cenie apartamentu w Warszawie

Mali Kosmać to bezludna wyspa, która wchodzi w skład malowniczego archipelagu szybenickiego. Jej ogromnym atutem jest lokalizacja - znajduje się ok. 22 km od Splitu, co oznacza, że z międzynarodowego lotniska można do niej dotrzeć w niespełna godzinę. Wyspę można zobaczyć, wpisując następujące współrzędne: 43°28'29.32"N 16°02'22.10"E w Google Earth.

Wikimedia Commons

Jak podaje Island Seeke, wyspa została wyceniona na 700 tys. euro, czyli około trzech milionów złotych. Jej nabywca otrzyma 5000 m2 prywatnego lądu nad krystalicznie czystą wodą Adriatyku, porośniętego dziką makią, odizolowanego od turystycznego zgiełku.

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Przeglądając popularne portale internetowe z ogłoszeniami, w cenie 2 960 000 zł można znaleźć na przykład apartament 80 m2 na warszawskiej Woli na 10. piętrze z panoramicznym tarasem.

Idąc jednak w twarde liczby, według danych Narodowego Banku Polskiego (raport za I kwartał 2026 r.) średnia cena transakcyjna metra kwadratowego mieszkania w Warszawie wynosiła ok. 16 475 zł na rynku pierwotnym, a ceny ofertowe są jeszcze wyższe.

Jak wynika z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl, w kwietniu 2026 r. przekroczyły 19 700 zł/m2.

- Przebicie poziomu 20 tys. zł za metr kwadratowy może mieć znaczenie nie tylko ekonomiczne, lecz także psychologiczne, jako nowy punkt odniesienia wpływający na oczekiwania cenowe i decyzje zarówno deweloperów, jak i kupujących - ocenia Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Innymi słowy, za cenę prywatnej wyspy na Adriatyku można kupić w Warszawie ok. 180 m2 mieszkania.

Dlaczego wyspa jest tak tania? Tutaj tkwi haczyk

Luksusowe wille w Chorwacji potrafią kosztować miliony euro. Dlaczego w takim razie wyspa została wystawiona za zaledwie 700 tys. euro? Odpowiedź jest prosta. Chodzi o restrykcyjne chorwackie prawo dotyczące ochrony środowiska i pasa nadmorskiego, które uniemożliwia zbudowanie na wyspie czegokolwiek.

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Nowy właściciel będzie musiał się zmagać z licznymi problemami:

cumowanie łodzi - skalisty brzeg może uniemożliwiać dotarcie na wyspę , kiedy morze jest niespokojne, a wiatr mocny

zakaz budowy - wyspa na zawsze pozostanie naturalnym terenem , nie można na niej zbudować nawet altany

prawo pierwokupu - zanim osoba prywatna zakupi wyspę, najpierw ofertę będą musiały odrzucić władze lokalne oraz państwowe.

Kupując Mali Kosmać za blisko 3 mln złotych, nowy właściciel otrzyma teren bez potencjału deweloperskiego, a jedynie przeznaczony wyłącznie do działalności rolniczej. Liczy się więc tutaj głównie prestiż i świadomość, że jest się właścicielem prywatnej wyspy.

red. / polsatnews.pl